До сих пор не замужем: как выйти из адского круга расставаний

Вы снова сидите с подругой на кухне и произносите фразу «‎Почему опять? Что со мной не так?». Воспоминания о разных мужчинах сливаются в одно большое дежавю? А идея стабильных отношений вызывает скорее иронию, чем надежду — вы не одиноки.

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Многие женщины, внешне успешные, умные и привлекательные, застревают в замкнутом круге любовных разочарований. Психолог-консультант Вероника Ахметова рассказала «‎Рамблеру», как выйти из адского цикла расставаний.

Когда история с разными партнерами повторяется по схожему сценарию, важно не винить себя, а разобраться: какие внутренние установки и страхи управляют нашим выбором. Порой именно они ведут нас по одному и тому же маршруту Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Почему это действительно замкнутый круг?

Как отличить перспективного мужчину от пустослова

Подобные расставания не случайны. Мы притягиваем партнеров, которые — сознательно или нет — подтверждают наши убеждения о себе, о мужчинах, о любви. Они могут быть такими: «‎Я недостаточно хороша, чтобы меня любили по-настоящему», «‎Все нормальные мужчины заняты», «‎Если не держать, уйдет».

Иногда мы неосознанно повторяем детские сценарии, перенимаем то, что видели в семье: тревожную привязанность, растворение в другом, страх быть покинутой. Или же выбираем эмоционально недоступных мужчин, потому что именно такая динамика кажется «знакомой» Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Каждый раз после разрыва остается боль, и именно страх новой боли толкает к поспешному выбору, лишь бы не быть одной. Так запускается новый виток. Адское колесо крутится — до тех пор, пока вы не решаете выйти.

Как разорвать сценарий?

1. Сделать паузу — сознательно

Не прыгайте в новые отношения, как в спасательный круг. Пауза — не проигрыш, а редкая возможность увидеть себя без проекций.

Возьмите дневник. Запишите, как начинались и заканчивались последние отношения. Что вас влекло? Что вас тревожило, но вы игнорировали? Как вы себя вели? Что чувствовали в финале Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Не оценивайте, а наблюдайте. Это первый шаг к пониманию.

2. Увидеть повторяющийся сценарий

Когда вы посмотрите на свои записи, возможно, всплывет знакомый сюжет: вы снова и снова привязываетесь к тем, кто не готов к близости. Или берете на себя роль «‎психолога» в паре. Или соглашаетесь на крохи внимания, надеясь, что со временем все изменится.

Ваша задача — не искать виноватых, а увидеть, какой именно паттерн вы реализуете. Это и есть ключ к изменениям.

3. Найти свои глубинные убеждения

В каждом из нас живут убеждения, порой — унаследованные. Они управляют нами в моменты уязвимости. Задайте себе несколько прямых вопросов:

«‎Что я думаю о себе в отношениях?»

«‎Каких мужчин я выбираю и почему?»

«‎Чего я боюсь в близости?»

«‎Что для меня значит быть любимой?»

Если вы убеждены, что любовь нужно заслуживать, то подсознательно выберете того, кого придется убеждать. Если вы верите, что все уйдут, — вы и притянете того, кто не задержится Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

4. Меняйте установки на поддерживающие

Каждую токсичную мысль можно заменить. Не сразу, не легко — но можно. Вместо «‎Со мной трудно», напишите: «‎Я ценная и важная». Вместо «‎Я боюсь, что меня бросят», — «‎Я могу пережить отказ, но не обязана цепляться за того, кто не выбирает меня».

Аффирмации, копинг-карты, визуальные напоминания помогают — если использовать их регулярно. Мозг учится думать иначе, как мышца — через повтор.

5. Формировать новое поведение — ключ к новому опыту

Осознание — это основа. Но только действие запускает перемены. Замедляйтесь. Не спешите с интимом, сближением, совместным бытом. Выстраивайте границы. Спокойно говорите о своих «‎нет», не объясняясь сверх меры. Наблюдайте. Слова мужчины должны совпадать с делами. Обещания — с реальностью. Развивайте себя. Новые увлечения, круг общения, цели — это не отвлекающие маневры, а настоящая опора. Выходите из спасательского режима. Вы — не психотерапевт и не мать. Вы — партнер.

6. Работать с терапевтом

Терапия помогает безопасно развернуть старые слепые зоны, прожить боль, освободить место для новых решений. В одиночку часто сложно выйти из привычной модели — она формировалась годами Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Разорвать круг важно не для того, чтобы найти «‎того самого». Это про то, чтобы стать той, кто больше не предает себя, не соглашается на минимум, не путает тревогу с любовью. Той, кто умеет выбирать — и себя, и отношения.

Вы не обязаны повторять из раз в раз старый сюжет. Когда женщина начинает строить жизнь не из страха, а из уважения к себе — тогда появляются другие мужчины, другие связи, другие горизонты.

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