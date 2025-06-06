Какие знаки внимания со стороны противоположного пола считают идеальными

Известный антрополог провел исследование, чтобы понять, как в понимании россиян выглядят завязывание отношений и романтические знаки внимания.

Известный антрополог Александра Архипова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) провела исследование, чтобы понять, как в понимании россиян выглядят завязывание отношений и романтические знаки внимания.

На вопрос эксперта о том, какие знаки внимания показывают мужчине/женщине, что им/ею интересуют в романтическом смысле, треть мужчин и треть женщин отвечали про долгие, пристальные, внимательные, оценивающие взгляды как очевидный знак внимания.

«Дальше интереснее, — пишет эксперт в своем Telegram-канале «(Не)занимательная антропология». — Вторая позиция резко отличается. Женщины считают знаком романтического внимания — внешнее, формализованное и даже материальное проявление симпатии, например, приглашение в кино. Мужчины ждут эмоционально положительной реакции на свой подход, поэтому как знак романтического внимания они указывают: "посмеялась моей шутке", "улыбнулась в ответ на рассказ" и так далее».

Ранее стало известно: между обычным мужчиной и знаменитостью москвички чаще выбирают парней без славы и фанатов. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного дейтинг-сервисом Mamba, который имеется в распоряжении «Мосленты». Согласно опросу, 37 процентов жительниц столицы уверенно заявили, что не хотели бы отношений со знаменитостью. Еще 15 процентов признались, что мечтали о романах со звездами, но в реальности их привлекает куда более спокойная жизнь.