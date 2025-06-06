Жизнь после измены: как пережить предательство

Супружеская измена приводит к глубокой психологической травме, которая в прямом смысле слова искажает восприятие реальности. Когда женщина узнает о предательстве мужа, рушится внутренняя опора, теряются личностные ориентиры. В беседе с «‎Рамблером» психолог-консультант Вероника Ахметова рассказала, как пережить предательство возлюбленного.

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Как работает искажение восприятия после измены?

Измена не просто причиняет боль. Она приводит к крушению базовых убеждений, которые женина строила годами. С таким ударом психика справляется с помощью защитных искажений восприятия — иначе это невыносимо переживать Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Представим женщину, которая узнает об измене супруга. Сначала приходит шок. Затем начинается разрушение внутренней карты мира:

Размывание прошлого. То, что казалось устойчивым, вдруг вызывает подозрения. Каждое воспоминание пересматривается: «А тогда он уже лгал?», «А в ту поездку он был один?» — это не паранойя, а попытка восстановить логику мира, где правда и ложь перемешались.

То, что казалось устойчивым, вдруг вызывает подозрения. Каждое воспоминание пересматривается: «А тогда он уже лгал?», «А в ту поездку он был один?» — это не паранойя, а попытка восстановить логику мира, где правда и ложь перемешались. Потеря внутренней опоры. Возникает вопрос: «Что со мной не так, если он изменил?» Женщина перестает доверять своим ощущениям, решениям, даже интуиции. Образ «Я» становится зыбким, как зыбучий песок.

Возникает вопрос: «Что со мной не так, если он изменил?» Женщина перестает доверять своим ощущениям, решениям, даже интуиции. Образ «Я» становится зыбким, как зыбучий песок. Гиперчувствительность. Взгляды, интонации, смс-сообщения — все считывается как потенциальная угроза. Это состояние гипервнимания — мозг как бы кричит: «Я больше не хочу быть застигнутым врасплох!». Но в таком режиме жить невозможно — включается хронический стресс.

Взгляды, интонации, смс-сообщения — все считывается как потенциальная угроза. Это состояние гипервнимания — мозг как бы кричит: «Я больше не хочу быть застигнутым врасплох!». Но в таком режиме жить невозможно — включается хронический стресс. Отстранение от реальности. Часто женщины говорят: «Я как будто смотрю на себя со стороны». Это диссоциация — временная защита от боли, которая делает невозможным осмысление происходящего. Без проработки травмы человек застревает в этом состоянии.

Часто женщины говорят: «Я как будто смотрю на себя со стороны». Это диссоциация — временная защита от боли, которая делает невозможным осмысление происходящего. Без проработки травмы человек застревает в этом состоянии. Ощущение пустоты будущего. Разрушение планов, утрата смысла. Казалось бы, в измене участвовал один человек, но вся жизнь будто обнулилась у другого. Все представление о будущем теряет очертания.

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Как вернуться к реальности и себе?

Восстановление начинается с признания: такие реакции не являются проявлением слабости. Это нормальный ответ на ненормальную ситуацию.

Первое — разрешить себе чувствовать все: боль, злость, страх, отвращение. Не вытеснять, не обесценивать. Переживания — это путь к эмоциональному восстановлению Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Что помогает:

Разграничить ответственность. Измена — это выбор и действие другого человека. Ценность женщины не измеряется его поступком. Найти внешние якоря. Работа, друзья, творчество, прогулки, физическая активность — все, что помогает почувствовать стабильность вне отношений. Возвращать доверие к своей интуиции. Начинать с малого: «Я чувствую усталость — значит, отдохну». «Мне не нравится разговор — значит, я могу выйти». Такие шаги восстанавливают связь с телом и реальностью. Психотерапия. Это обязательный компонент исцеления.

Когда сознание буквально не может удержать боль, нужна поддержка. Психотерапевт в этом случает помогает отстроить новую внутреннюю опору Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Подводя итог: да, измена может разрушить восприятие реальности, но это не конец. Это момент, когда старая картина мира рушится, но это дает возможность построить новую, честную и более устойчивую.

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