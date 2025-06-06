Психолог рассказала о «главном секрете» семейного счастья

У родителей и детей помимо собственных увлечений должен быть совместный досуг. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор психологии, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

«Определённо нужна культура родительства. Это может быть в форме курсов, школ или даже в виде дворовой культуры. Школа родительства — это, в первую очередь, правильная родительская установка, находящаяся между двумя крайностями. Первая крайность — тотальный контроль: попытка записать ребёнка и в драмкружок, и в походы отправить, и на курсы робототехники с китайским языком одновременно. Вторая крайность — полное попустительство: «мы как-то жили — и они пусть живут». Срединный путь — это когда у ребёнка есть свободное время, в котором могут раскрыться его таланты: будь то спорт или творчество. Обязательно должно быть и что-то общее, что объединяет всю семью — когда, например, все вместе идут на пикник, играют в шахматы или гуляют по парку. Это и есть главный рецепт семейного счастья».

Ранее психолог рекомендовала родителям сесть на пол при желании накричать на детей.