Что толкает зрелых мужчин на брак с молодыми женщинами

Отношения между зрелыми мужчинами и молодыми женщинами вызывают бурные споры – от осуждения до восхищения. «ФедералПресс» рассказывает, что стоит за такими союзами и можно ли построить в них настоящую близость. Комментарий дала директор Московской школы практической психологии, лектор Общества «Знание» Гули Базарова.

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Как поясняет эксперт, мужчинам за 40 часто интересны девушки младше на 15 и более лет не только из-за внешней привлекательности. Такие отношения могут давать ощущение эмоционального комфорта, восхищения и возможности реализовать роль «защитника» и «наставника».

«Молодая женщина нередко становится источником вдохновения, она помогает мужчине чувствовать себя моложе и энергичнее. Это особенно важно в период кризиса среднего возраста», – говорит Базарова.

Часто зрелые мужчины выбирают молодую партнершу, чтобы завести детей. Для них важна не только физиологическая способность жены к деторождению, но и идея «здорового потомства» и «новой главы» в жизни. При этом такие отношения могут основываться на реальной любви, общих интересах, схожем взгляде на семью и быт.

С другой стороны, разница в возрасте порождает большие трудности: непринятие со стороны родственников, дети от предыдущих браков, разные взгляды на финансы и воспитание. Для прочного союза партнерам приходится не только справляться с общественным давлением, но и находить общий язык в быту и ценностях.

Ключевым условием успеха таких отношений становится честность намерений, способность мужчины различать искренние чувства и меркантильные мотивы, а также готовность обоих к диалогу и поддержке.

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