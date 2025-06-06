Моногамия: насколько она важна в современном обществе

Моногамия — одна из самых обсуждаемых тем в психологии отношений. Для кого-то это осознанный выбор одного партнера на всю жизнь, для других — устаревшая модель, навязанная семьей или обществом. Но что значит быть моногамным с психологической точки зрения? И всегда ли такой выбор продиктован внутренними убеждениями? Ответы на эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» дала психолог, телесно-ориентированный терапевт Дарья Шарм.

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По мнению специалиста, когда человек сознательно выбирает моногамный формат отношений — это может говорить о высокой степени личной зрелости и уверенности в себе.

«Такой выбор часто делает человек, который четко понимает свои ценности, уверен в собственном пути, испытывает удовлетворение от жизни и отношений. В этом случае моногамия — это не ограничение, а ресурс. Отношения становятся опорой и источником радости при условии, что и партнер разделяет ту же позицию и ценности», — отметила Шарм.

К сожалению, не все моногамные отношения складываются из любви, доверия и взаимного выбора. Есть и другая сторона, продолжила психолог:

«Нередко за "осознанной" моногамией скрываются страхи, навязанные установки и даже созависимость. Женщины, например, часто выбирают оставаться в несчастливом браке, ссылаясь на опыт поколений: "Моя бабушка терпела, мама терпела, я тоже потерплю". Муж пьет, бьет, ведет аморальный образ жизни — но разводиться нельзя. Потому что "так надо", "так правильно", "все так живут". В терапии это часто называют ложной осознанностью: когда человек говорит, что сделал выбор, но продолжает жить, предавая свои чувства и желания. Не потому что хочет, а потому что боится. Боится остаться один, боится осуждения, боится нарушить сценарий, переданный семьей и обществом».

Созависимые отношения чаще всего формируются в семьях, где любовь ассоциировалась с жертвенностью, терпением и страданиями, пояснила Шарм.

«Поэтому человек и во взрослой жизни стремится повторить эту схему: "Если я страдаю — значит люблю". Моногамия в таком случае становится не выбором, а капканом. И, что особенно важно, в таких семьях часто вырастают дети, которые либо повторяют сценарий, либо наотрез отрицают близость», — отметила специалист.

Ученые в 1934 году провели эксперимент на мышах-полевках, вводя им гормон привязанности — окситоцин. Результат: большинство мышей выбирали одного партнера и оставались верными ему, не переключаясь, рассказала психолог.

«Получается, если в жизни есть внутреннее спокойствие, стабильность, любовь к себе, то моногамия не вызывает страха и не требует жертв. Напротив, она становится естественным продолжением комфортной жизни. Когда окситоцин на высоком уровне, человек охотно развивает отношения с одним партнером, не заглядывая "налево"», — считает Шарм.

Моногамия и полигамия — не про физиологию, а про психоэмоциональную зрелость и жизненные обстоятельства, уверена специалист. Женщины, становясь материально и эмоционально сильнее, порой переосмысливают свои отношения. И если партнер не разделяет ее ценностей, не растет рядом — возникает внутреннее желание сменить курс.

«Не из каприза, а из потребности в равноправном, живом союзе. То же касается и мужчин. Если женщина в браке перестает развиваться, не интересуется собой, не растет как личность — мужчина может начать искать эмоциональную и интеллектуальную близость на стороне, — подчеркнула психолог. — В терапии часто звучит фраза: "Я вышла замуж 40 лет назад, и 40 лет живу с этим человеком — страдаю, но терплю". Но психика давно уже посылает сигналы: уйди, измени, не мучай себя. Если человек все же остается, это может говорить не о любви, а о страхе. Неосознанном, глубинном. Тот, кто идет в терапию, делает шаг к свободе — от чужих сценариев, от ожиданий общества, от необходимости соответствовать».

Моногамия — это не «модно» и не «правильно», подчеркнула эксперт. Это не догма, а путь, который может быть счастливым, если:

человек осознает, почему он делает этот выбор;

партнер разделяет эти ценности;

отношения приносят радость, а не страдание.

«А если нет — возможно, пора задать себе честный вопрос: я живу по любви или по инерции?» — добавила Шарм.

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