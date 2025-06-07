Назван оптимальный возраст для лишения девственности

Сексолог Ольга Василенко рассказала, какие четыре правила необходимо соблюсти перед тем, как начать половую жизнь. Оптимальный возраст для лишения девственности она раскрыла в своем Telegram-канале.

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Специалист отметила, что вступать в половую жизнь можно только тогда, когда человек готов к этому физически, психологически, юридически и интеллектуально. Исходя из этого, оптимальный возраст лишения девственности, по ее словам, составляет 18-20 лет.

Как дополнила эксперт, существует мнение, что ранний секс случается только у выходцев из неблагополучных семей. Она назвала данное утверждение мифом, который прочно укоренился в сознании людей. Василенко добавила, что даже в самой образцовой семье ребенку необходимо грамотное половое воспитание.

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