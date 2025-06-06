Россиянам объяснили, как выбрать партнера на сайте знакомств

Пользователи дейтинг-приложений чаще выбирают партнеров с ЗОЖ-привычками и не употребляющих алкоголь. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный психолог Twinby Лариса Каравайцева.

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По словам эксперта, большинство пользователей оценивают потенциальных партнеров по физической привлекательности, которая проявляется в росте и фотографиях, и психологическим чертам, выявляемым тестами.

«При этом есть некоторые гендерные различия — мужчины и женщины по-разному оценивают своих потенциальных партнеров. Например, россиянки выбирают мужчин по психологическим и физическим характеристикам. Наиболее значимы для них — фотографии и возраст, но не рост», — объяснила эксперт.

А вот российские мужчины, как отметил специалист, обращают особое внимание только на фото девушек — годы их интересуют не так сильно.

«Кроме того, на привлекательность у пользователей приложения, влияет отношение человека к алкоголю — чем хуже человек относится к алкоголю, тем больше лайков от пользователей он получает. Причем это становится важным фактором именно для мужчин — они намного активнее лайкают женщин без вредных привычек, хотя отношение к курению на популярность анкеты ощутимо не влияет», — добавила эксперт.

Каравайцева рассказала, что, несмотря на возросшую популярность астрологии в последние годы, знаки зодиака на привлекательность пользователей не влияют.