Эксперты выяснили, что влияет на психическое здоровье

Эксперты по финансам из Университета Южной Австралии выяснили, что существуют две модели финансового поведения, которые значительно улучшают психическое здоровье. Это привычка регулярно копить деньги и вовремя погашать задолженности по кредитным картам.

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По данным нового исследования, опубликованного в журнале Stress and Health, стабильные финансовые привычки могут сильно улучшить психическое здоровье. Это может привести к повышению производительности и занятости людей. Верным оказалось это для всех социально-экономических демографических групп.

Специалисты изучили информацию из базы данных обследования «Динамика домохозяйств, доходов и труда в Австралии» (HILDA). Эти данные включали социально-экономическое положение, физическое и психическое здоровье, динамику рынка труда, условия семьи и жизненный опыт более 17 тысяч жителей Австралии в возрасте 15 лет и старше за 2001-2021 годы.

Было обнаружено, что люди, которые регулярно практиковали стабильное финансовое поведение, сообщали об улучшении психического здоровья, социального функционирования, общего благополучия, увеличении жизненной силы. Такое поведение включало, например, регулярное откладывание денег и своевременные выплаты по кредитным картам.

Учёные выяснили также, что у людей, которые экономят и регулярно откладывают, лучшее психическое здоровье. У тех же, кто вообще не экономит, худшее психическое здоровье. В отношении погашения задолженности по кредиткам действует тот же принцип.

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