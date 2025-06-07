Психолог назвала формулу идеальной дружбы

Если люди схожи во взглядах и привычках примерно на 70% и отличны на оставшиеся 30%, отношения могут быть крепкими и долгими.

Друзья, в отличие от приятелей, находятся рядом независимо от обстоятельств и контекста, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Отличия между приятелями и дружбой — в близости. Приятели — это те люди, которых мы собираем вокруг себя по контексту. Пришли мы работать в какой-то коллектив, там можно найти добрых приятелей, с которыми вы можете пойти куда-то выпить, сходить на концерт, на фитнес или на йогу. Но вы не очень погружаетесь в обсуждение очень личных для вас, интимных моментов. Дружба — вне контекста, то есть ты можешь поддерживать связь с человеком, даже, если он живёт в другом городе. Есть пропорция, что когда мы ищем друзей, то человек должен быть примерно на 70% на вас похож и на 30% отличаться. И тогда вам с этим человеком будет интересно. Если очень-очень похожи, то рано или поздно эта дружба себя исчерпает. Идеальный клей — это 70% схожести в представлениях, привычках, взглядах на жизнь и 30% различия».

Ранее психолог сообщила, что для построения дружбы людям необходимо провести вместе около 200 часов.