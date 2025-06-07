Психолог рассказал об отличиях между брюнетками и блондинками

В конце мая отмечались два совершенно противоположных праздника. День блондинок – 31 мая и День брюнеток, придуманный как ответ празднику светловолосых красавиц. И это далеко не единственное противостояние обладательниц разных цветов волос, которые десятилетиями спорят, кто же из них привлекательнее, умнее и сексуальнее. Мы тоже попытались разобраться, в чём коренное отличие блондинок от брюнеток.

© Нижегородская правда

Характер

Принято считать

Стереотипный образ блондинки – нежное и кроткое существо, покоряющее своей женственностью. По мнению многих мужчин, обладательницы светлых волос производят впечатление беззащитных и в меру беспомощных особ. Их хочется опекать, оберегать, холить и лелеять.

К тому же считается, что блондинки гораздо легче идут на примирение и менее злопамятны. Правда, при этом многие наделяют их повышенной капризностью.

Брюнеткам же большинство представителей сильного пола приписывают более сильный и жёсткий характер. Стервозность в сознании многих тоже в большей степени свойственна темноволосым дамам. Но, правда, как уверяют те же мужчины, обладательницы темноволосых шевелюр более страстны и изобретательны в постели. Вообще, по мнению большинства, темноволосым барышням отводится роль сильной, деловой, уверенной и роковой женщины, которая может самостоятельно пробиться в жизни.

На самом деле

Как уверяют специалисты, каких-либо научных исследований, подтверждающих или опровергающих эти представления, не существует.

«В целом представление о мягкости и женственности блондинок, в первую очередь, продиктовано стереотипами, – считает психотерапевт Игорь Нефёдов. – Ведь белокурые волосы даже по структуре более мягкие, пушистые, лёгкие. Чёрные же волосы, как правило, более жёсткие, более густые, более непослушные, что ли. Ну и сам по себе светлый цвет всегда ассоциируется с чем-то более лёгким, воздушным. Как следствие – ожидание от обладательниц того или иного цвета волос соответствующего поведения. То есть, по сути, это поведение им подсознательно навязывается».

Интеллект

Принято считать

Про то, что блондинки по этой части уступают всем остальным представительницам слабого пола, не шутил только ленивый. Предполагаемой глупости блондинок посвящено великое множество анекдотов и острот.

Круг интересов блондинок, если верить стереотипам, ограничивается заботами о внешности, дамскими сериалами и домашними хлопотами.

Брюнетки же в стереотипном сознании обладают более острым и рациональным умом. Карьера даётся им легче. И в целом они ориентированы на неё в большей степени.

На самом деле

Научных доказательств слабости мозгов у блондинок пока не существует.

Более того, в тесте на женский интеллект, проведённом американскими исследователями, блондинки и брюнетки показали одинаково хорошие результаты. Второе место заняли шатенки. А наименее сообразительными оказались рыжеволосые.

«Славой глупых особ блондинки могут быть обязаны и гормональным различиям, – считает психолог. – У них больше женского гормона эстрогена. Под его влиянием активизируется работа правой половины головного мозга, которая отвечает за интуицию и эмоции».

Для брюнеток же характерен повышенный уровень мужского гормона тестостерона. Он в первую очередь влияет на пространственные навыки – темноволосые барышни реже страдают «топографическим кретинизмом», – улучшает внимание и способность принимать решения.

Сексуальность

Принято считать

Несмотря на устоявшееся мнение о темпераментности брюнеток, блондинки, тем не менее, многими всё равно считаются более сексуальными.

Не случайно в чисто мужской среде (армия, мужская зона) образ прекрасной дамы почти всегда имеет светлые волосы.

Английские учёные провели эксперимент, во время которого показывали фото и видеозаписи брюнеток и блондинок. Большинству мужчин по вкусу пришлись брюнетки.

Когда же 80 девушек с разным цветом волос были показаны вживую, 85 процентов участников эксперимента проголосовали за блондинок и рыжих.

На самом деле

Учёные объясняют сексуальную привлекательность блондинок феромонами – специфическими веществами, выделяемыми через поры кожи. Именно феромоны, запах которых неосознанно улавливается, и привлекают друг к другу влюблённых. Так вот, оказалось, что натуральные блондинки и рыжие выделяют феромонов в шесть раз больше, чем брюнетки.

«Кроме того, всё тот же эстроген, которого у блондинок, считается, больше, влияет на фертильность – способность женщины выносить ребёнка. А мужчины с древних времён ориентировались на эту способность женщины, которая обеспечивала им продолжение рода», – объясняет специалист.

Возможно, всё это и способствовало рождению мифа о том, что «джентльмены предпочитают блондинок».