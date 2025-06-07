Забудьте о «правиле 10 000 часов»: психолог развенчал популярный миф

«Правило 10 000 часов» – это популярная концепция, утверждающая, что для достижения мастерства в любой области требуется около 10 000 часов практики. Социолог Малькольм Гладуэлл популяризировал это правило в своей книге «Гении и аутсайдеры». Однако психолог Кеннет Миллер опровергает идею Гладуэлла.

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Миф о 10 000 часах

По мнению Миллера, «правило 10 000 часов» — не правило, а усредненный показатель. Важнее не сколько, а как вы практикуетесь, считает психолог. Миллер привел в пример свои занятия скалолазанием.

«За 20 лет скалолазания я так и не стал экспертом. Несмотря на регулярные тренировки, мои результаты оставались средними, в то время как новички быстро меня обгоняли. Как психолог, я понимал: проблема не в количестве часов, а в качестве практики», — рассказывает ученый в своей статье в журнале Psychology Today.

Миллер сумел пробить свой потолок в скалолазании, только когда нанял тренера, который выявил его слабые места: проблемы с техникой и недостаток гибкости. Психолог записывал свои восхождения на видео для анализа, изучал маршруты заранее, тренировал конкретные движения.

«Через несколько месяцев я покорил 12-ю категорию сложности — то, что раньше казалось невозможным», — говорит он.

Осознанная практика vs механическое повторение

Вместо механического повторения одних и тех же действий Миллер рекомендует осознанную практику. Она включает в себя постановку четких целей, обратную связь от экспертов и анализ ошибок. Если нет наставника, поможет самооценка через видео и другие способы фиксирования, разбор техники и постоянная коррекция действий.

По словам психолога, без этого практика превращается в закрепление ошибок. Именно поэтому многие психотерапевты с 20-летним стажем не эффективнее молодых коллег, а музыканты годами играют одни и те же произведения без прогресса.

Миллер считает, что настоящие эксперты — не те, кто дольше всех занимается делом, а те, кто ставит конкретные цели, регулярно получает обратную связь, анализирует прогресс и корректирует подход.