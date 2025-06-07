Названы подарки, которые могут вас сглазить

Каждый подарок — это обмен энергией между людьми. И некоторые хотят таким образом навести на вас порчу или сглаз. О том, какие подарки опасно принимать, «Вечерняя Москва» узнала у звезды «Битвы экстрасенсов», шаманки, ясновидящей и астролога Кажетты Ахметжановой.

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По ее мнению, опасность в том, что вы можете каждый день находиться рядом с этим подарком или даже часто использовать его, тем самым сильнее притягивая негативный посыл.

«Отрицательная энергетика предмета проявляется проблемами со здоровьем, финансами, безопасностью, ссорами с родными и близкими», — предупредила ясновидящая.

Эксперт назвала пять подарков, которые способны сглазить человека.

Картины или статуэтки с изображением глаз

Аккуратно стоит принимать вещи, где нарисованы глаза, от людей, с которыми у вас не самые близкие отношения или недавно был конфликт, рассказала шаманка:

«Через такие предметы они могут навести неблагоприятную энергетику, усилить чувство тревоги и страха. Глаза — символ души, другого взгляда, ясновидения. Поэтому вы можете начать ощущать, что за вами как будто следят в доме. Старайтесь не вешать картины с изображением глаз в спальне, гостиной. Фигурки лучше ставить так, чтобы не было прямого зрительного контакта с ними».

Желательно, если перед ней будет другой предмет, например непрозрачная ваза, шкатулка, посоветовала ясновидящая. Это поможет минимизировать риск сглаза.

Пустой кошелек

По словам эксперта, спугнуть финансовую удачу может подарок в виде пустого кошелька или сумки:

«Таким жестом дарящий как бы ненароком желает вам непростых отношений с деньгами, безработицу, бедность. По возможности договоритесь заранее, чтобы внутрь положили любую купюру. Подойдут даже монеты, которые будут звенеть. Это, наоборот, только привлечет финансовое благополучие. Или отправьтесь с дарящим в магазин сумок и кошельков, чтобы самостоятельно выбрать то, что понравится именно вам. Такой жест не будет считаться попыткой вас сглазить».

Острые предметы

Сюда можно отнести декоративные и кухонные ножи, наборы иголок для шитья, ножницы, перечислила Кажетта.

«Предметы с острыми концами опасно принимать в качестве подарка. Они притянут за собой семейные конфликты, разногласия, риск травм или порезов», — объяснила ясновидящая.

Если вам уже подарили ножницы или набор иголок, промойте их соленой водой, вытрите насухо и обведите горящей свечой по краям, порекомендовала шаманка:

«Оставьте на день на подоконнике, желательно на солнце, направив острием на улицу. Прочитайте молитву, чтобы деактивировать негативный замысел».

Украшения с неизвестными вам символами

Осторожно принимайте различные браслеты или кулоны с фигурками, которых вы не знаете, предостерегла собеседница «ВМ»:

«Например, вам могут вручить подвеску с божествами или древними символами малоизвестной культуры. Такие предметы опасны тем, что вплетаются в вашу религию или мировоззрение и приводят к дисбалансу. Это может выражаться плохим самочувствием, спутанностью сознания, нерешительностью».

Прежде чем принять такие украшения, спросите у дарящего, что это обозначает и почему он выбрал именно это для вас. Узнайте больше про значение фигурки и только потом решайте — принимать или отказываться, подчеркнула шаманка.

Декоративная пустая бутылка

Эксперт также считает, что различные поделки из стеклянных бутылок могут принести проблемы со здоровьем, усилением пагубных зависимостей.

«Также это символ внутренней пустоты, отсутствия эмоций, обреченности. Через пустую бутылку легко передать порчу, которая будет отнимать у вас энергию и жизнерадостность. Если вам понравился подарок, но не хотите, чтобы сила сглаза сработала — наполните бутылку чем-либо. Используйте как вазу, подсвечник или насыпьте в нее монеты, декоративные камни, крупный бисер. Напишите на листочке молитву, сверните трубочкой и поместите внутрь», — заключила ясновидящая.

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