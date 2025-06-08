Психолог ответила, сколько близких друзей должно быть у взрослого человека

Психолог назвала оптимальное число близких друзей у взрослого человека
Норма — до пяти людей.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.
«У взрослых людей, то есть у зрелых, обычно есть два-четыре человека, которых можно назвать друзьями. А все остальные — это люди в зоне приятельства. Но близких друзей до пяти. Когда человек всех своих приятелей называет друзьями, то у меня есть вопросы, почему он к себе всех так эмоционально приближает. Дружба — это информационно-энергетический обмен, если у человека в списке 20 друзей и он со всеми находит время качественно взаимодействовать, тогда возникает вопрос, нет ли там бедной, скудной жизни самой по себе. Ещё может быть слишком сильный страх остаться в одиночестве, поэтому он готов со всеми сближаться, лишь бы не оставаться одному».
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