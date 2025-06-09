На 70-м году жизни мужчина открыл для себя необычную секс-фантазию

В Испании бывший учитель английского языка Леопольд на 70-м году жизни открыл для себя секс-фантазию, удивившую его. Его историю опубликовало издание Metro.

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После последних отношений Леопольда прошло восемь лет, и все это время он реализовывал свои интимные потребности с секс-работницами и с помощью мастурбации. К своему удивлению, мужчина открыл в себе желание быть отшлепанным.

«Я увлекался поркой и доминированием долгое время, но всегда в качестве доминирующего партнера. Внезапно меня осенило, что, возможно, я хотел бы оказаться в роли подчиненного. Я стал одержим этой фантазией и интенсивно удовлетворял себя под нее пять дней подряд, даже без "Виагры", что стало для меня сюрпризом», — признался он.

Найти потенциальную партнершу для этой фантазии Леопольду пока не удалось, но он нашел выход.

«Недавно я стал практиковать шлепки по ягодицам на самом себе. Я пока боюсь использовать инструменты для порки — переживаю, что после одного-двух ударов вскочу и закричу стоп-слово», — размышляет он.

После этого эксперимента мужчина стал ощущать себя по-новому и продолжает искать доминирующую женщину в сети.

«Благодаря моей новой обретенной фантазии я почти постоянно чувствую небольшое возбуждение. Кажется, я потерял всякое чувство вины и стыда из-за того, что хочу удовлетворить свои сексуальные желания», — Леопольд.

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