Психотерапевт рассказал, как курение разрушает психику

Психотерапевт Крашкина рассказала, как курение разрушает психику
Многие считают курение способом снять стресс, не задумываясь, что на самом деле оно усугубляет психоэмоциональное состояние. Об этом рассказала психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
«По данным ВОЗ, табак не только разрушает тело, но и наносит серьезный удар по психике, повышая риск развития психических расстройств почти в 2,5 раза», — уточнила она.
Врач подчеркнула, что никотин нарушает работу нейромедиаторов — веществ, отвечающих за передачу сигналов в мозге. Также он влияет на регуляцию настроения, сна и мотивации. В результате курильщики часто испытывают тревожность, раздражительность, усталость и снижение концентрации внимания.
По словам специалиста, многие люди испытывают иллюзию облегчения после выкуренной сигареты, не понимая, что это только временно устраняет абстинентный синдром — дискомфорт, вызванный нехваткой никотина в организме.
Курение не устраняет стресс, а делает организм более восприимчивым к нему. Согласно исследованиям, те, кто начали курить в подростковом возрасте, имеют более высокий риск развития депрессии, тревожных расстройств, психозов и деменции в зрелом возрасте. Каждое новое десятилетие курения только увеличивает этот риск.
Особенно опасно курение для беременных и кормящих женщин.
«Никотин разрушает память, снижает внимание и усиливает уязвимость к деменции у пожилых. Однако отказ от курения даже в зрелом возрасте способен заметно улучшить когнитивные функции и снизить риск болезни Альцгеймера», — отметила психотерапевт в беседе с РИАМО.
Многие ощущают себя зависимыми от электронных сигарет. На первый взгляд, вейпы могут показаться менее опасной альтернативой традиционным табачным изделиям. Однако на самом деле они также несут в себе много рисков и негативных последствий. «Вечерняя Москва» узнала у врача — психиатра-психотерапевта Алексея Вилкова, как отказаться от вредной привычки.
Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью.