Психиатр объяснил, почему людям тяжело бросить курить

Миллионы курящих людей осознают вред своей привычки, но при этом не могут освободиться от никотиновой зависимости. Почему так сложно отказаться от пагубной страсти, рассказала изданию pravda-nn.ru психиатр-нарколог Ольга Красова.

© unsplash

По словам специалиста, сейчас в мире насчитывается около 31 процентов мужчин и 6 процентов женщин с зависимостью от никотина. Все они, рано или поздно, сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, стенокардией, ишемическая болезнью сердца, инсультом, а также гастритом, язвой желудка, заболеваниями дыхательной системы и раком легких.

Психиатр полагает, что люди чаще всего начинают курить из-за социальных факторов. Для подростков сигареты - вхождение в мир взрослых, кто-то курит "за компанию", многие с помощью сигареты пытаются расслабиться, устранить скованность, придать себе мужества.

При этом большинство курильщиков понимают, что вредят своему здоровью. Ольга Красова отмечает, что бросить курить легче, чем отказаться от многих других наркотиков. Никотин быстро выводится из организма, и спустя время курильщик может перестать испытывать тягу к табаку. А вот психологическая зависимость намного сильнее физической. Страх отказа от вредной привычки создает "культ сигарет".

Сейчас есть несколько способов противостоять никотиновой зависимости. Один из них - процедура кодирования. Для этого нужно отказаться от сигарет минимум на сутки. Чаще всего этот вариант людям с силой воли, так как основывается на гипнозе.

Самым неэффективным инструментом для избавления от пагубной привычки, по мнению эксперта, являются никотиновые пластыри и жвачки. Они просто заменяют сигареты, так как никотин продолжает поступать в организм.

Если просто сокращать количество выкуренных сигарет в день, то от зависимости тоже не удастся избавиться. Дефицит делает никотин более ценным, и желание курить усиливается.

Существуют специальные препараты, которые вызывают отвращение к курению. Иногда люди перестают курить, чтобы остановить неприятные ощущения, но чаще всего они просто перестают принимать специальные таблетки. Врач уверена, что самый эффективный способ бросить табак курить - психологические методы.

Когда человек понимает, что отказ от сигарет приносит только плюсы, он осмысленно делает правильный выбор бросить привычку. Есть ряд тезисов, которые помогут убедить себя во вреде курения. Никотин - наркотик. Эта простая мысль дает человеку понять, что зависимость искажает психику и заставляет его оправдывать потребление табака.

К тому же он притупляет вкусовые рецепторы и обоняние. Никотиновая зависимость - ловушка. Если у человека возникают проблемы со здоровьем или финансами, пагубная привычка становится главным врагом и всегда действует против курильщика. Табачные изделия не избавляют от стресса. Никотин делает человека еще более нервным и напряженным. Некурящие, напротив, умеют расслабляться без сигарет в кармане.

Важно осознать, что никотин - яд. Ежегодно во всем мире от курения умирают намного больше людей, чем от сильных наркотиков. Сигареты расшатывают нервы, закупоривают сосуды и снижают активность. Курение не заполняет пустоту, а создает ее.

Ольга Красова сравнивает курение с переходом оживленной дороги с закрытыми глазами, потому что риск умереть от последствий этой вредной привычки близится к 100 процентам.

Психиатр говорит, что курильщику необходимо самостоятельно принять решение об избавлении от зависимости и постоянно напоминать себе о счастье жизни без яда. Примерно через три недели к человеку приходит осознание того, что ему действительно стало легче. Как физически, так и морально. Даже если борьба с курением не сразу принесет результаты, важно не отступать и бороться за свое здоровье.