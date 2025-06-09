Психолог сравнил феномен лабубу с дубайским шоколадом

Кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина в беседе с RT рассказала, что игрушки лабубу как явление имеют под собой психологическую и маркетинговую основу.

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По её словам, подобный хайп уже наблюдался с дубайским шоколадом.

Сурина считает, что ключевую роль играет современная установка «Чем дороже — тем круче».

«Бесплатное обесценивается... То есть позволить себе что-то дорогое, это значит почувствовать себя круче и, соответственно, притянуть даже какую-то удачу», — заявила специалист.

Такое поведение — результат маркетингового воздействия на психику, уверена эксперт.

Также, по её мнению, важен эффект эксклюзивности: уникальные товары повышают самооценку.

«Чаще всего такие вещи в первую очередь раскупают люди, которым не хватает самооценки», — пояснила Сурина.

По её словам, лабубу стала способом показать силу и независимость.

«Если у меня есть страшная игрушка, значит, я сильный... Мне не страшно, если я монстрика не боюсь, а он вообще мой друг, соответственно», — сказала она.

Эксперт считает, что феномен лабубу может иметь и положительную сторону: игрушка может стать своеобразной «опорой», помогая справляться со стрессом и тревогой.

Это не просто мода — это способ внутренне почувствовать устойчивость и уверенность, заключила специалист.

Ранее стало известно, что в аэропорту Иркутска таможенники обнаружили 282 упаковки с игрушками лабубу у россиянина, прибывшего из Пекина.