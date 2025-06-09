Психотерапевт ответил, является ли нормой отсутствие друзей

Отсутствие друзей у человека может быть тревожным сигналом, сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

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В разговоре с РИАМО она заявила, что некоторым людям комфортно находиться в одиночестве, поскольку они изначально интровертны. В других случаях отсутствие друзей может быть тревожным сигналом.

«Если человек хочет дружбы, но не может наладить отношения, это может говорить о заниженной самооценке, социальной тревожности или прошлом негативном опыте. Иногда причина кроется в ощущении собственной ненужности или в страхе быть отвергнутым», — добавила врач.

По её словам, важно понять, комфортно ли человеку в одиночестве: если это спокойное состояние — всё в порядке, но при тревожности и чувстве ненужности стоит обратить внимание на своё психоэмоциональное состояние и, возможно, обратиться за помощью.

Ранее Крашкина заявила, что взрослым мешают заводить друзей страх и нехватка времени.