Психологи объяснили, почему могут сниться роды

Почему нам снятся роды, даже если в жизни мы далеки от родительства? Согласно исследованиям, во время сна (особенно в его быстрой фазе) мозг обрабатывает наши эмоциональные переживания и зашифровывает их в образы, например, в эпизод рождения ребенка. О том, к чему снятся роды — собственные или чужие, легкие или пугающие, — и как трактуют эти сны разные психотерапевтические подходы, рассказывает «Лента.ру».

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Роды: символическое значение в культуре

Образ родов в культуре — один из самых многослойных и парадоксальных. Он соединяет в себе боль и радость, разрушение и созидание. Роды — это всегда граница, которая отделяет прежнее состояние от нового, которое нередко приходит болезненно (на душевном, а не телесном уровне).

Рождение как символ чуда и созидания

В ряде культур роды ассоциируются с началом, чудом, освобождением от уз и переходом на следующий уровень сознания.

В буддийских текстах описывается рождение Будды: по преданию, он вышел из чрева матери, не причинив ей боли, и сразу же сделал семь шагов, заявив о своем предназначении. Этот образ подчеркивает исключительность рождения как высшего, божественного, явления, выходящего за пределы биологии.

В индуистской традиции богиня Парвати рождает сына Ганешу из собственного тела без участия мужчины — тем самым подчеркивается божественная автономия женской творящей силы.

В некоторых африканских племенах женщины, прошедшие роды, считаются носительницами особой мудрости и силы. Их голос обретает больший вес в решениях общины — ведь они «знают путь между мирами».

В христианской культуре образы Богородицы и Рождества ассоциируются с надеждой и любовью, обещанием спасения.

Из этого можно сделать вывод, что для человека символ родов может означать:

прорыв в осознании, рождение новой идентичности;

освобождение от боли прошлого, словно «вынашивание» и «выведение наружу» старой травмы;

созидательный акт, необязательно телесный — например, творческий проект, новые аспекты «Я», духовное открытие.

Рождение как символ боли и страха

У символа родов есть и другая грань — темная и пугающая. Роды могут олицетворять кризис, потерю опоры, страдание, разрушение привычного мира.

Например, в шумерской мифологии богиня Инанна спускается в подземный мир, чтобы спасти своего мужа и возродиться — но проходит через боль, одиночество, смерть и ритуальное раздевание. Этот образ нередко интерпретируется как архетип «инициации через страдание», где «роды» — это крайне непростое перерождение после смерти эго.

В древнегреческих трагедиях рождение иногда связано с нарушением порядка — как в случае с Эдипом, чье рождение стало началом реализации пророчества. Он, не зная о своем происхождении, убил собственного отца и женился на матери. Когда правда вскрылась, его мать Иокаста покончила с собой, а сам Эдип ослепил себя и ушел в изгнание.

В тантрической и даосской традиции можно встретить образы «энергетических родов» — когда мощный всплеск внутренней энергии может вызвать панику, боль или даже «раскол» сознания.

Соответственно, во сне такой образ может говорить еще и о:

вытесненной боли, которую психика пытается «родить наружу»;

страхе перемен — особенно если роды во сне идут тяжело, с кровью, угрозой жизни;

чувстве потери контроля над собой, телом, событиями;

переходе, к которому человек пока не готов — и поэтому он окрашен тревогой, даже ужасом.

Роды — это всегда про границу. И даже если они снятся мужчине, человеку без детей или в период, не связанный с материнством, — это почти всегда маркер того, что что-то в психике «созрело» и готово выйти наружу. Но родится ли это новым смыслом или напугает, как нечто чуждое, зависит от внутренних ресурсов и готовности встретиться с собой настоящим.

К чему снится рождение ребенка

Сонник Ванги

В соннике Ванги роды символизируют глобальные перемены и освобождение от накопившихся трудностей.

Сон, в котором вы рожаете сами, означает возможность начать жизнь с чистого листа.

Принимать роды во сне — знак того, что вы примете участие в событиях, которые сначала покажутся незначительными, но впоследствии приобретут важный смысл.

При этом процесс родов во сне может быть легким или трудным. Легкие роды предвещают успешное завершение дел, тогда как трудные, но с благополучным исходом, указывают на преодоление серьезных препятствий.

Если женщина видит во сне, что во время родов умирает близкий человек, это может свидетельствовать о попытках наладить отношения в своей семье, которые не приведут к желаемому результату.

В целом роды по соннику Ванги, указывают на необходимость пересмотра жизненных приоритетов и ценностей.

Сонник Миллера

Согласно соннику Миллера, роды трактуются в зависимости от пола и социального статуса сновидца.

Для женщины рожать во сне может означать появление на свет ребенка в реальной жизни.

Сон, в котором рожает мужчина, указывает на успешную реализацию планов и идей.

Если незамужним девушкам приснились роды, это может говорить о хороших новостях, однако следует обратить внимание на свою репутацию, так как сон может в то же время указывать на возможные сплетни или недопонимание среди близких.

Роды, по соннику Миллера, также могут предвещать получение наследства или других материальных благ.

Сонник Лоффа

В соннике Лоффа рождение во сне ребенка рассматривается как отражение внутреннего состояния и отношения к жизни сновидца. Толкование сна в том числе зависит от того, как сновидец воспринимает роды: как радостное событие или как источник тревоги.

Сон, в котором рожает женщина, может свидетельствовать о ее глубоком желании стать матерью или, наоборот, о страхе перед этим событием.

Приснились роды в контексте запрета на деторождение (по медицинским или религиозным причинам) — это может указывать на внутренние конфликты и переживания.

Сны про рождение ребенка могут быть связаны с социальным положением и сексуальной жизнью сновидца.

Сонник Нострадамуса

В соннике Нострадамуса роды во сне имеют как глобальные, так и личные значения.

Сон, в котором рожает женщина, может предвещать беременность в скором времени для замужних и потерю невинности для девственниц.

Мужчина, который видит во сне, что рожает, может ожидать позитивные перемены и новые знания.

Роды, по соннику Нострадамуса, также могут быть связаны с пророчествами о приходе Антихриста, особенно если во сне рождается змея или происходит необычный процесс родов.

Кроме того, в этом соннике подчеркивается, что такие сны могут указывать на значительные изменения в судьбе сновидца в ближайшее время.

Сонник Цветкова

Сонник Цветкова предлагает трактовку снов о родах в зависимости от пола и возраста сновидца.

Женщина, которая видит во сне, что рожает, может ожидать радостные события и позитивные перемены.

Если молодая девушка видит во сне роды, в реальности она может столкнуться со спорами или разногласиями.

Мужчина, который видит во сне, что рожает, может получить важные известия или интересные новости.

Помимо прочего, если снятся роды, по соннику Цветкова, это может указывать и на завершение важного проекта или дела, особенно если ваши роды во сне были легкими и успешными.

Мнение психологии

Если сонники чаще опираются на готовые значения образов, то психотерапия рассматривает сны как проявление индивидуальной психической работы.

Вот как этот символ интерпретируют в разных психотерапевтических направлениях.

Психоанализ

В классическом психоанализе сновидение воспринимается как выражение вытесненных желаний, травм или конфликтов. Бессознательное кодирует недопустимое, цензурируемое в символы, которые можно интерпретировать через индивидуальные ассоциации.

Так, сон о родах может быть связан с конфликтами, связанными с материнской функцией, телесностью или переходом на новый этап развития.

Гештальт-терапия

В гештальт-подходе каждый элемент сна рассматривается как часть личности сновидца: образы, люди и события — это аспекты внутреннего «Я», с которыми важно вступить в контакт.

Работа со сновидением происходит через проигрывание сцен, отождествление с объектами сна, восстановление прерванных или подавленных процессов.

Если во сне происходят роды — терапевт может предложить войти в образ рождающегося ребенка, рожающей женщины или даже акушера, чтобы понять, какие бессознательные смыслы пытаются «прорваться» в сознание.

Юнгианская аналитическая психология

Для юнгианцев сновидения — это выражение архетипических энергий, послания от глубинного бессознательного, стремящегося к целостности и балансу.

Сны анализируются через образы коллективного бессознательного: тени, анимы/анимуса, великой матери, трикстера и других.

Роды во сне могут интерпретироваться как архетип обновления, рождения нового аспекта психики, часто сопровождающегося кризисом или инициацией.

При этом в разговоре с «Лентой.ру» психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Евгения Асеева подчеркивает:

«Толковать сны по готовым шаблонам удобно: открываешь сонник и получаешь быстрое объяснение. Вода снится к переменам, крыса — к предательству, секс — к страсти или тревоге. Все ясно, просто и, главное, не тревожно».

Мы любим уверенность — и сонники дают иллюзию, что даже во сне все можно упорядочить. Но сновидения живут по законам бессознательного: нелинейным, ассоциативным, символическим.

«Человеческий ум жаждет ясности, — объясняет Асеева. — Когда у любого образа есть фиксированное значение, появляется ощущение контроля. Но сон — это не таблица соответствий. Это язык внутреннего мира, и у каждого он свой».

Сновидение — скорее поэма, чем формула. То, что для одного человека символизирует силу, для другого может быть напоминанием о боли. Один и тот же сюжет — скажем, сексуальный контакт, рождение или смерть — может выражать не буквально то, что в нем изображено, а скрытую потребность, страх, утрату, творческий импульс или неразрешенный внутренний конфликт.

«Ассоциации всегда личные, — отмечает психолог. — Для одного секс во сне — это про стыд и запрет. Для другого — про силу и соединение. Символ — это не знак, а дверь. Она открывается только изнутри».

Да, в бессознательном действительно есть общие сюжеты — то, что Юнг называл архетипами. Ведьмы, змеи, лес, рождение, тень, вода — они проходят через сны тысячелетиями. Но даже архетип требует личного контекста: одного столкновение с ним исцеляет, другого — пугает.