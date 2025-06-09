Эксперт дал совет, как лучше признаться в симпатии коллеге

Это нужно делать «мягко и интеллигентно».

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Речь идёт о ситуациях, когда понравившийся человек не состоит в отношениях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«Психологи обучают людей быть в контакте со своими чувствами, находить возможность говорить о своих чувствах, ощущениях и переживаниях другим в экологичной форме, чтобы это не задевало чувств. Например, этот человек женат и сильно счастлив в браке, тогда такое признание вряд ли его сильно осчастливит. Если человек свободен, то здесь нужен скорее вопрос смелости и уверенного в себе поведения, чтобы девушка подошла и сделала первый шаг сама. Можно выразить свою симпатию мягко, что это будет выглядеть очень интеллигентно, красиво».

Ранее сексолог объяснила природу возникновения «близости» между коллегами. Влюбиться на работе мужчина и женщина могут из-за обилия общих тем. Не исключена супружеская измена, если дома обсуждается только «быт», сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Комлова.