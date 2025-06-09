Участниками всероссийских донорских акций стали более 170 тыс. человек

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 170 тыс. человек из 51 региона РФ приняли участие в эстафете "Доноры крови - наследники Победы" и онлайн-мероприятиях "Служба крови. Победа у нас в крови", которые прошли в рамках акции "Код донора. Защитники Отечества" с февраля по май. Об этом сообщила зампред координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по донорству крови и костного мозга Елена Стефанюк на пресс-конференции в ТАСС.

"В эстафете "Доноры крови - наследники Победы" и онлайн-челленджах "Служба крови. Победа у нас в крови" принял участие 51 регион, 170 тыс. человек. Более 100 тыс. сдали кровь", - сказала Стефанюк. Она добавила, что 3 тыс. волонтеров оказывали организационную поддержку мероприятиям. "В социальных сетях можно найти более 500 вдохновляющих постов о героях-донорах", - сказала Стефанюк.

Она отметила, что в соцсетях прошли две акции, в которых участники делились историями о донорах военных лет и о донорах, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поблагодарил всех участников акций, особо выделив волонтеров и молодых доноров крови. "Донорство в России молодеет, за этим будущее", - сказал Огуль. Он также заверил, что весь депутатский корпус в полном составе сдавал кровь перед Всероссийским днем донора и в канун Всемирного дня донора.

Начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер отметила, что 60% доноров в России - мужчины, но больше о донорстве рассказывают женщины. "Сейчас процент доноров молодых в возрасте от 18-35 лет составляет 25% при том, что доноров у нас практически 1,5 млн в год. Небольшими приростами можем похвастаться за пять месяцев, стали донорами 932 человека", - сказала Эйхлер.

Об акции

Всероссийская акция "Код донора. Защитники Отечества" приурочена к Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлена на вовлечение россиян в донорство крови и костного мозга, сохранение исторической памяти о подвиге участников донорского движения военных лет, продолжение традиций взаимопомощи, поддержки и солидарности, заложенных поколениями победителей.

Акция проводится с февраля по ноябрь 2025 года Координационным советом при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, Национальным фондом развития здравоохранения, ФМБА России и Российским Красным Крестом. Генеральным информационным партнером акции выступает информационное агентство ТАСС.

Акция включает в себя эстафету "Доноры крови - наследники Победы", онлайн-мероприятия по распространению информации о донорстве в годы Великой Отечественной войны, а также конкурс практик развития донорского движения.