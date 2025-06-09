Психолог дал совет, как перестать срываться на перекусы

Таймер и смена занятия помогут не срываться на еду, считает клинический психолог и психотерапевт Светлана Бронникова.

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«Попробуйте поставить таймер на десять минут и полностью сменить деятельность: например, выйти в другую комнату и, глядя в окно, посчитать все проезжающие мимо машины. Спустя время подумайте, действительно ли вы хотите решать проблему с помощью еды или можете воздержаться», — рекомендует эксперт в интервью сайту kp.ru.

Специалист объясняет, что желание поесть в такие моменты часто связано с пиком сильной эмоции — тревоги, раздражения, усталости. Однако если немного подождать, эта волна спадает, а вместе с ней — острая потребность «заесть чувства», заключает психолог.

Ранее психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса готовых полезных рационов Grow Food Ксения Забатурина рекомендовала больше двигаться, чтобы побороть зависимость от еды.