Сексолог оценил идею выключать интернет на ночь

Если отношения напряжённые, пара не станет чаще «заниматься любовью».

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Не исключено, что супруги будут искать другие способы для снятия стресса. В частности, станут проводить больше времени в спортзале.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал практикующий психолог Филипп Жевлаков.

«Если у пары есть какая-то проблема, и они вместо того, чтобы проводить время друг с другом, проводят время в интернете — это связано с каким-то напряжением. И вместо того, чтобы про это напряжение разговаривать, как-то пытаться с ним справляться, люди идут туда, где это напряжение можно избежать: на работу, в спортзал, в интернет, конечно, как лёгкий доступ, куда можно убежать с тревогой. Если уберут интернет, то люди будут больше ходить в спортзалы. От этого демография не увеличится, придут тогда другие способы снять напряжение. Я бы, скорее, предлагал бы бесплатную психологическую парную терапию. Потому что на начальных этапах в отношениях очень легко заниматься любовью, а потом, когда рутина, дети, работа, когда мало новизны, в какой-то момент [думаешь — прим. ГМ]: "Лучше я в интернете посижу". Но от того, что уберут интернет, новизны не прибавится, а напряжение будет нарастать. И к чему это приведёт? Это скорее приведёт к разводам, если не будут снимать напряжение, не дай боже, к домашнему насилию».

Ранее отключать интернет на ночь бездетным парам предложил депутат брянской думы Михаил Иванов.

Это будет не запрет, а ограничение. Например, с 23:00 до 02:00, заявил председатель движения «Россия православная».

«Молодые люди вместо того, чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы», — объяснил депутат изданию «Абзац».

Он назвал интернет-зависимость угрозой демографической безопасности страны.