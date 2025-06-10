Эскортница раскрыла шесть красноречивых признаков неверности мужчины

Австралийская эскортница Мики Дэниелс заявила, что на неверность мужчины указывают шесть красноречивых признаков. Их она раскрыла в беседе с изданием Correio.

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Дэниелс заявила, что неверный мужчина отказывается давать в руки партнерше телефон, поскольку опасается раскрытия компрометирующих разговоров в мессенджерах. Также плохим знаком является постоянная раздражительность, так как в некоторых случаях ссора ─ это лишь предлог, чтобы отлучиться из дома, пояснила она.

Кроме того, по словам эскортницы, если мужчина после возвращения домой сразу же идет в душ, это может говорить о том, что он хочет как можно быстрее смыть с себя запах другой женщины. Кроме того, среди признаков возможной измены она выделила резкую потерю сексуального интереса к партнерше, внезапную заинтересованность в секс-игрушках и фетишах, которые мужчина мог попробовать на стороне, и непредвиденные расходы на рестораны и отели.

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