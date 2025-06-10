Мужчины вспомнили о самых неожиданных секс-партнершах

Мужчины вспомнили о секс-партнершах, выбор которых до сих пор кажется им неожиданным. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Некоторые пользователи рассказали, что занимались сексом как будто назло бывшим партнершам.

«Женщина из магазина на районе, которую ненавидела моя бывшая жена», — escargotini, пользователь Reddit.

Один мужчина рассказал о сексе с девушкой с ограниченными возможностями.

«Моя однокурсница была инвалидом, у нее был склероз, она передвигалась на костылях. В наш последний день учебы она попросила меня заняться с ней сексом, и я согласился. Прекрасный опыт для нас обоих», — StillSortOfAlive, пользователь Reddit.

Другой вспомнил об отношениях с замужней моделью в стиле ню.

«У нее были открытые отношения с мужем. Они были одними из самых приятных людей, которых мне доводилось знать. Она была невероятно милой и дружелюбной, он был суперкрутым и обожал ее. Я нашел ее страницу несколько лет назад и узнал, что она борется с раком мозга. К сожалению, ее не стало два или три года назад», — FartKilometre.

Ранее мужчины перечислили женские фразы в постели, которые считают самыми возбуждающими. Большинство из них признались, что их будоражит просьба не останавливаться.