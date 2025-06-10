Психолог выявила необычный фактор, вызывающий беспокойство у людей в России

Почти треть россиян считает, что уровень удовлетворённости жизнью прямо зависит от финансового благополучия. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав результаты исследования.

В опросе о взаимосвязи дохода и счастья большинство респондентов (49%) выбрали ответ «частично, но не всегда». При этом 27% уверены, что счастье напрямую связано с деньгами, а 19% не согласны с этим утверждением. Ещё 5% затруднились ответить.

Екатерина Тур, врач, психосоматолог и нейропсихолог, в беседе с «Радио 1» отметила, что деньги действительно могут повысить уровень счастья, но часто становятся источником стресса.

«Деньги и карьера — неотъемлемая часть жизни. Они связаны с выживанием, напряжением, выгоранием и нервами. С детства мы учимся зарабатывать, и деньги становятся частью нашей жизни», — пояснила психолог.

По словам Екатерины, даже базовые потребности, такие как медицинское обслуживание, зависят от финансового положения.

«Деньги приносят счастье, если позволяют наслаждаться жизнью. Например, это отпуск, покупка автомобиля или строительство дома. Но процесс зарабатывания денег часто вызывает стресс», — отметила она.

Психолог подчеркнула, что деньги лишь создают условия для счастья. В этих условиях мы сами решаем, радоваться жизни или продолжать испытывать тревогу.