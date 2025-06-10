Специалист объяснила, как распознать алкоголизм на ранней стадии

Врач-психолог Карина Григорьева рассказала, как развивается алкоголизм. По словам врача, привыкание к спиртному происходит незаметно, поэтому распознать зависимость на ранней стадии тяжело. Специалист назвала несколько тревожных признаков, которые указывают на формирование болезни.

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Алкоголизм – болезнь, разрушающая личность человека. Зависимость от спиртного настолько сильна, что зачастую справиться самостоятельно с болезнью невозможно.

Врач-психолог из Уфы Карина Григорьева рассказала, как распознать алкоголизм на ранних стадиях, чтобы вовремя обратиться за помощью.

Специалист указала, что привыкание происходит незаметно, поэтому окружающие могут не заметить, что у близкого человека формируется зависимость.

Это связано с тем, что изменения происходят внутри человека, и он начинает искать «лекарство от реальности», пытается расслабиться и забыться с помощью спиртного.

При этом он уверен, что регулярное употребление алкоголя в больших количествах – это норма. Также увеличивается частота приемов и объемы, меняется круг общения, появляется желание выпить в одиночестве,

«Организм настолько привыкает к алкоголю, что у человека притупляется рвотный рефлекс, который направлен на избавление от токсинов», - объяснила врач.

Начинаются провалы в памяти и проблемы, связанные с употреблением спиртного, добавила Григорьева.

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