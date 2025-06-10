Перечислены самые частые причины разводов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 50% участников опроса аналитического центра ВЦИОМ полагают, что люди разводятся из-за финансовых проблем и взаимного недопонимания. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Согласно опросу, 27% респондентов полагают, что к разводу приводит низкий уровень жизни и наличие кредитов. 26% опрошенных считают, что супруги принимают решение развестись из-за неумения строить диалог и эмоциональной отчужденности.

12% ответили, что основной причиной развода чаще становятся измены и неверность в браке. Помимо этого, отсутствие духовности, веры в бога и семейных ценностей приводит к распаду брака (7%). Люди принимают решение развестись из-за отсутствия общих ценностей, бытовых и жилищных проблем, а также из-за наличия вредных привычек у одного из супругов полагают 5-6% респондентов.

61% опрошенных выразили мнение, что решение сохранить семью или все же разводиться зависит от конкретного случая. Менее половины (24%) из них полагают, что развод допустим в случае, когда семья уже фактически распалась.

Проживание ребенка с матерью или с отцом после развода зависит не от гендерной принадлежности родителей, а от их личностей, характера и привычек, считают 59% респондентов. При этом, 16% выразили мнение, что в одиночку нельзя хорошо воспитать ребенка, 18% полагают, что матери лучше справляются с воспитанием детей.

Подавляющее большинство (59%) считает, что сексуальная связь до вступления в брак не является чем-то предосудительным. Однако измены резко осуждаются респондентами - интимные отношения помимо брака назвали предосудительны 63% опрошенных.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 мая, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.