Психолог оценил тренд на обращение за помощью к нейросетям

Нейросети не смогут заменить живых психологов, ведь главное в консультациях — живое человеческое общение и сосредоточение на проблемах клиента, сказал НСН Александр Колмановский.

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Падение спроса на услуги психологов можно объяснить тем, что люди обращаются за психологической помощью к нейросетям, однако это не лучший выход — ИИ не сможет обеспечить искреннее участие в проблемах клиента и принять его во всех негативных проявлениях. Об этом НСН заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский.

По итогам первого квартала 2025 года спрос на услуги онлайн-сервисов по подбору психологов сократился на 19% год к году, следует из данных платежной системы T-Pay. Объем трат на такие услуги снизился на 10% год к году. Колмановский не согласился с выводами аналитиков, однако отметил, что люди стали чаще обращаться за психологической помощью к искусственному интеллекту (ИИ).

«Среди моих коллег и моей собственной базы спрос только увеличивается. Я не знаю, чем это можно объяснить выводы аналитиков. Может быть, тем, что люди пытаются обращаться за помощью к ИИ. Конечно, это не имеет никакой перспективы, ведь главное, что происходит в психотерапии при обращении к психологу, — это ощущение личного участия, когда человек видит, что его собеседник на нем сосредотачивается, более того — принимает его в его негативных проявлениях и поведении. Общение с ИИ этого никогда не сможет заменить. Одно дело — когда нейросеть даст логичный и аргументированный совет, совсем другое — когда то же самое сделает человек человеку», — сказал Колмановский.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович заявила, что состоятельные граждане в России страдают хронической тревогой из-за боязни всё потерять, а те, у кого нет денег, боятся за будущее своих детей.