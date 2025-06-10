Психотерапевт объяснил, почему некоторые женщины постоянно обижаются

Существует распространённое явление, когда женщины склонны обижаться практически на всё. Психотерапевт Виктор Розов попытался объяснить причины и последствия такого поведения.

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Для «профессиональной обиженки» характерны такие черты, как повышенная чувствительность, избирательное восприятие негативных аспектов и склонность к преувеличению масштабов проблем. За подобным поведением зачастую скрываются неразрешённые психологические травмы и конфликты.

Некоторые женщины получают определённую выгоду от своего положения жертвы, в частности, привлечение всеобщего внимания, возможность манипулировать окружающими с помощью чувства вины и уклонение от ответственности за свои действия, пишет Южный Федеральный.

Они, как правило, ищут «идеального» партнёра, способного постоянно их утешать и сопереживать, но теряют интерес к нему, как только исчезает источник конфликтов и драм.

Истоки проблемы нередко лежат в детстве, а именно: чрезмерная опека со стороны родителей, пренебрежительное отношение или перенятая модель поведения матери. Неудачи в личной жизни или травматические события также могут усугубить ситуацию.

Для того чтобы вырваться из «Обиженного королевства», необходимо:

осознать наличие проблемы. проанализировать, какие выгоды приносит данное состояние. выработать новые, более конструктивные стратегии поведения. активно работать над повышением самооценки.

Розов подчеркнул, что перемены возможны в любом возрасте, главное - искреннее желание работать над собой.

Постоянная обида - это деструктивная стратегия, которая ведёт к одиночеству и разрушению межличностных отношений. Задача психолога - помочь женщине найти более здоровые и эффективные способы взаимодействия с окружающим миром.

Напомним, ранее психолог объяснил, почему россияне обижаются на мать.

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