Ученые выяснили, как работает область мозга, отвечающая за мотивацию

Исследователи установили, что мозг человека способен не только прогнозировать скорое вознаграждение, но и предсказывать момент, когда это произойдет.

© unsplash

За выработку дофамина – гормона радости и удовольствия – отвечает небольшая часть мозга, известная как вентральная область покрышки (VTA). Ее основная функция – выработка нейромодулятора, который позволяет предсказывать будущие вознаграждения на основе контекстных сигналов.

Ученые из университетов Женевы (UNIGE), Гарварда и Макгилла выяснили, что вентральная область покрышки также способна предсказать точный момент, когда стоит ждать вознаграждения. Это открытие стало возможным благодаря алгоритму машинного обучения, сообщает Planet Today. Подробные результаты были опубликованы в журнале Nature.

В своем исследовании авторы научной работы показали, что кодирование VTA устроено сложнее, чем считалось прежде. Так, например, вместо того чтобы предсказывать взвешенную сумму будущих вознаграждений, вентральная область покрышки предугадывает их временную эволюцию.