К чему может сниться секс

Согласно исследованию канадских ученых, сексуальные сны составляют около 8 процентов всех сновидений. При этом они нередко отражают не столько реальные желания, сколько эмоциональное напряжение, внутренние конфликты и фантазии. Почему интимные сны волнуют сильнее других и как разобраться в их смысле, рассказывает «Лента.ру».

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Секс: символическое значение в культуре

Сексуальность — одно из мощнейших начал человека, описанное в мифах, легендах и ритуалах. На протяжении всей истории секс воспринимали не только как физиологический акт, но и как метафизическое действо: соединение неба и земли, света и тьмы, духа и тела, мужчины и женщины.

Творческая сила

В ряде мифологий сексуальность — это творческая сила. В шумерской легенде богиня Инанна нисходит в подземный мир, а затем возвращается на поверхность, заново соединяясь с возлюбленным богом Думузи. Их союз символизирует плодородие земли и возвращение весны.

В индуизме союз богов Шивы и Шакти — это не просто акт любви, а метафора космической интеграции двух полярностей. В этих нарративах секс — нечто, выходящее за пределы личного и телесного. Шива — принцип чистого сознания, а Шакти — живая энергия, творящая мир. Их союз изображается как эротический танец, в котором возникает Вселенная. Это называют тантрой.

Такой секс — не плотское развлечение, а мистическое растворение и порождение. В тантрических текстах говорится, что истинное слияние Шивы и Шакти ведет к просветлению.

Стихия и хаос

В Древней Греции любовь, влечение, магнетизм и в то же время непредсказуемость страсти воплощали образы Эроса и Афродиты.

Эрос — сын Хаоса, первичный импульс влечения, который приводит в движение все живое. Его любовь к Психее — сюжет об одухотворении тела и телесности души. Афродита же — богиня, рожденная из пены морской, символизирует не только наслаждение, но и силу соблазна, разрушения и перерождения.

Зевс в свою очередь — олицетворение непреодолимого мужского желания. Он превращался в лебедя, быка, золотой дождь, лишь бы соблазнить смертных женщин. Секс в этих мифах — амбивалентная сила: с одной стороны, творящая (от таких связей рождались герои и цари), с другой — насильственная, стихийная, подчиняющая.

Символ трансформации

В юнгианском подходе сексуальный союз представлен как соединение противоположностей, важнейший этап трансформации. Внутри психики это может означать слияние анимуса и анимы, мужского и женского начал, рационального и чувственного.

Энергия жизни и основа фантазма

Сексуальность занимает центральное место и в классическом психоанализе. Для Зигмунда Фрейда, основоположника метода, либидо — это психическая энергия сексуального влечения, лежащая в основе большинства форм человеческой активности.

Вместе с тем французский психоаналитик Жак Лакан утверждал, что сексуальное желание всегда связано с нехваткой, с тем, чего нам не хватает в «символическом» порядке. Секс — это не про другого, а про то, чего нам недостает в себе. Отсюда и его знаменитое: «Сексуальных отношений не существует» — в сексе мы встречаемся не с другим, а всегда с нашим собственным фантазмом.

Слияние с Богом

Интересно, что даже в традициях, где секс скорее табуирован, символика слияния сохраняется. В суфийской поэзии любовь к Богу часто описывается в эротических терминах. Душа томится, жаждет, пылает, соединяется с возлюбленным — и это соединение разрушает эго, оставляя только экстаз.

В христианской мистике встреча с Богом тоже иногда воспринимается как экстатическое переживание, наполненное сладостью, болью и восторгом, что поразительно напоминает эротическое напряжение.

Страшный грех

При этом в канонических религиозных традициях сексуальность часто воспринимается как опасная, подлежащая контролю сила. В христианстве она считается следствием грехопадения: секс вне брака — смертный грех, и даже в браке он допускался лишь ради деторождения. Идеал — целомудрие, особенно для духовенства. Сексуальные сны иногда трактуются как дьявольские искушения, нападения демонов-суккубов, вызывавших телесные соблазны во сне.

В исламе секс признается важной частью жизни, но допускается строго в браке. Все остальное — харам, включая мастурбацию и гомосексуальные акты. Кроме того, после эротических снов требуется ритуальное очищение.

В иудаизме половая близость разрешена в браке, при этом мастурбация и фантазии о чужой жене считаются греховными.

Итак, исторически отношение к сексу колебалось от сакрализации до порицания. Христианская традиция часто связывала сексуальность с грехом и искушением. Восточные учения, напротив, учили обращаться с сексуальной энергией как с трансформирующей силой.

К чему снится секс

Сонник Ванги

Согласно соннику Ванги, если снится секс, это может говорить о его малом количестве в реальной жизни. Если вам приснился секс с незнакомцем, это может указывать на зажатость и стеснение. В случае, если вы видите во сне секс с бывшей, это может означать, что вы не до конца отпустили прошлые отношения и стоит обратить внимание на незавершенные эмоциональные связи.

Сон, в котором вы занимаетесь сексом в воде, символизирует очищение и обновление. Такой сон может быть предвестником новых начинаний и освобождения от старых проблем. Если же вы наблюдаете, как другие занимаются сексом, это может говорить о вашем желании стать знаменитым — и, скорее всего, эта мечта реализуется.

Сонник Миллера

Согласно соннику Миллера, эротические сновидения часто сигнализируют о предстоящей радости. Если вы занимаетесь сексом с любимым человеком во сне, это может означать, что наяву вы испытываете сильную эмоциональную связь и удовлетворение в интимных отношениях. В том случае, если снится секс с другим человеком, это может указывать на скрытые желания.

Сонник Лоффа

В соннике Лоффа большое значение придается контексту сновидения. Секс в миссионерской позе — к исполнению мечты. Если вам снится секс со знаменитостью, это может означать стремление к признанию, счастью и успеху. Такой сон может быть отражением вашего желания быть замеченным и оцененным по достоинству.

В том случае, если вы вступаете в сексуальные отношения с незнакомцем, это может указывать на ваше желание исследовать неизведанные стороны своей личности или жизни.

Сонник Нострадамуса

В соннике Нострадамуса интимная близость во сне может символизировать усталость и истощенность организма. При этом если вы видите, как другие занимаются сексом, это может быть знаком того, что вы станете свидетелем важных событий в жизни близких людей.

А если вам приснился секс с бывшей, это может означать, что наяву вы столкнетесь с ситуацией, напоминающей прошлые отношения, и стоит быть внимательным к повторяющимся сценариям.

Сонник Цветкова

Согласно этому соннику, если вы видите во сне долгий секс с другим человеком, это к успеху в карьере.

Секс в воде во сне может означать, что вам хочется одиночества и изоляции. Если вы видите себя во сне совокупляющимся с женщиной, это может отражать ваше стремление к пониманию и принятию женской стороны своей личности.

Если снится, что вы занимаетесь сексом в необычном месте, сон говорит о том, что стоит остерегаться обмана со стороны близкого человека.

Мнение психологии

Судя по опросам, около 30 процентов россиян периодически заглядывают в сонники, чтобы понять значение сновидений. Однако психотерапевтические школы предлагают более глубокие подходы: для них сексуальные сны — не предсказания, а ключ к внутреннему миру и процессам, происходящим в бессознательном.

Психоанализ

Для классического психоанализа сексуальные сны — часто проявление вытесненного желания. Это могут быть влечения, которые человек в бодрствующей жизни считает неприемлемыми, постыдными или опасными. Причем не всегда они эротизированны.

Так, если вам приснился секс, возможно, на самом деле вы испытываете сильное напряжение между сознательным образом себя и бессознательным стремлением к свободе, власти или удовольствию.

В труде «Толкование сновидений» Зигмунд Фрейд называл такие сны «исполнением желания» — пусть даже в символической, искаженной форме. Например, секс с незнакомцем в сновидении может быть вовсе не о неуемном желании, а о жажде новизны, спонтанности, психологического обновления, а секс с бывшим партнером — сигналом, что отношения, даже завершенные, оставили внутренний след. Особенно в том случае, если сон сопровождает сильный аффект: тревога, вина, возбуждение.

Гештальт-терапия

В гештальт-подходе нет универсального символизма. Все, что возникает во сне, — это части личности сновидца. Видеть во сне секс — значит, столкнуться с каким-то полярным аспектом себя: стремлением к контакту, подавленным желанием, страхом близости.

К слову, однополый секс в гештальте читается как внутренний диалог: «я» и «я в будущем», «я в тени», «я, которому не дают места в жизни».

Гештальт-терапия не толкует, а предлагает прожить сновидение, войти в контакт с его фигурами, дать им голос — ведь это, по сути, мы сами.

Юнгианская аналитическая психология

Для аналитической психологии Карла Юнга сны — это язык бессознательного, в котором проявляются универсальные символы (архетипы) и путь индивидуации — становления целостной личности. Секс во сне не обязательно о реальном влечении: чаще — это метафора объединения мужского и женского начал внутри психики.

При этом в разговоре с «Лентой.ру» психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Евгения Асеева отмечает:

«Толковать сны по готовым схемам удобно, но редко такие трактовки бывают точными. Сонники создают иллюзию определенности: приснился секс — к страсти или тревоге, крыса — к предательству, вода — к переменам. Все вроде бы ясно и упорядочено. Но сновидения — не бухгалтерская отчетность, где каждой цифре соответствует четкий вывод. Они живут по законам бессознательного — нелинейным, образным, личным».

По словам эксперта, человеческий ум стремится к объяснениям — в них покой. Когда у любого символа есть однозначный смысл, кажется, что можно контролировать происходящее. Но сон — это язык глубинной психики, а не таблица соответствий. И этот язык у каждого свой: не универсальный шифр, а поэтический код, понятный только тому, кто его создает.

«Ассоциации индивидуальны, — уточняет Асеева. — Для одного секс во сне — это смущение, запрет, стыд. Для другого — сила, власть, близость. Как и любые другие образы, сексуальные сюжеты могут быть вызваны не столько влечением, сколько внутренним конфликтом, творческой энергией или стремлением к целостности. Символы не фиксированы. Они — как двери, открывающиеся в личные смыслы».

Да, есть общие мотивы — то, что Карл Густав Юнг называл архетипами: коллективные фигуры, проходящие через мифы и сказки всех времен, замечает Асеева. Образ ведьмы, змея, тени, дерева, любовного акта — все это перекликается с коллективным бессознательным. Но даже архетип не работает без личной окраски.