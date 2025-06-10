Как не растерять подруг после рождения ребенка

Рождение малыша — одно из самых мощных событий в жизни женщины. Меняется все: приоритеты, ритм, тело, психика, уровень энергии, даже ощущение времени. И часто именно в этот период молодые мамы сталкиваются с неожиданной потерей — социального круга. Друзья, особенно бездетные, начинают отдаляться, а подруги, с которыми раньше были ежедневные переписки и спонтанные встречи, уходят в «режим редкого общения». Как не растерять драгоценные связи после появления ребенка, нам рассказала клинический психолог Надежда Королева.

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Изменение образа жизни

Причин тут несколько. После рождения малыша жизнь родителей разворачивается на сто восемьдесят градусов, особенно мамы — теперь все внимание посвящается новому члену семьи. Добавьте сюда бессонные ночи, особенно в первый год жизни, переживания за здоровье ребенка и часто невозможность выйти из дома.

Психолог:

«Разные этапы жизни действительно создают разный ритм. Молодая мама часто не может вырваться "на кофе", пропускает переписки, не отвечает вовремя — и не потому, что не хочет, а потому, что просто не успевает или устала. С другой стороны, ее подруги могут не до конца понимать глубину ее новой реальности. Без личного опыта материнства трудно прочувствовать, почему "просто встретиться вечером" — это уже целый квест».

Еще одна проблема — с появлением ребенка женщина сильно меняется изнутри, трансформируется ее личная идентичность, та самая, которая формировалась годами, определяла ее интересы, цели и место в мире. До материнства женщина могла быть успешной в карьере, постоянно путешествовать или просто любила тихие вечера с книгой. Но с рождением малыша все эти роли как будто отходят на второй план.

«Часто бывает, что та, что раньше была "душой компании", становится более замкнутой, уходит в семью, и это пугает ее саму. Иногда она начинает думать: "А я вообще осталась интересной?" И этот внутренний стыд за изменившуюся себя может провоцировать изоляцию — "пока не верну себя прежнюю, лучше не показываться"», — поясняет наш эксперт.

Что можно сделать, чтобы сохранить подруг

Хоть у молодой мамы порой не хватает ни времени, ни сил даже на собственного мужа, не то что на друзей, важно сохранить связь с привычным кругом. Ведь с течением времени есть риск ее просто не восстановить. И если вам дороги подруги, которые пока не вписываются в ваш новый уклад жизни, постарайтесь не растерять их. Вот несколько советов от Надежды, как это сделать.

Говорить честно. Объясняйте, что происходит. Не ждите, что вас «поймут без слов».

«Расскажите, что вам тяжело, но вы не исчезли. Иногда даже короткое голосовое "я скучаю, просто сил мало“ дает больше, чем молчание на месяц», — рассказывает эксперт.

Не пытайтесь быть прежней. Не нужно «доказывать», что материнство не изменило вас. Оно изменило — и это нормально. И настоящая дружба выдерживает эти трансформации. Друзья не ждут идеального «возвращения», им важно ощущение контакта.

Не нужно «доказывать», что материнство не изменило вас. Оно изменило — и это нормально. И настоящая дружба выдерживает эти трансформации. Друзья не ждут идеального «возвращения», им важно ощущение контакта. Меняйте формат. Если не получается увидеться, предложите новый способ общения. Онлайн-звонки, короткие переписки, совместные прогулки с коляской — любые формы, которые удобны вам сейчас.

Если не получается увидеться, предложите новый способ общения. Онлайн-звонки, короткие переписки, совместные прогулки с коляской — любые формы, которые удобны вам сейчас. Не бойтесь инициативы.

«Часто женщины ждут, что подруги сами проявят заботу, поймут, спросят. Но у всех — своя жизнь. И если вам дороги эти отношения — позвоните первой, даже если прошло время. Это не слабость, это зрелость», — советует психолог.

Дайте себе время. Бывает, что друзья действительно отдаляются. Но часто это временно. Не все дружбы проходят сквозь трансформации, но настоящие — возвращаются.