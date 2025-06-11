Психолог рассказала, как распознать ложь

Психолог-профайлер Лидия Кутузова рассказала о методах распознавания лжи, отметив, что около половины людей склонны приукрашивать действительность, причем чаще это делают мужчины.

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Кутузова подчеркнула важность наблюдения за реакцией человека в стрессовой ситуации. По ее словам, эффективность определения вранья возрастает, если оценивать поведение в момент стресса, когда ложь становится серьезным эмоциональным фактором.

Психолог отметила, что, если человек во время разговора отдаляется назад, отступает, либо ни с того, ни с сего откидывается на спинку стула, велика вероятность, что он хочет что-то скрыть.

Также эксперт указала на значение мимики, подчеркнув, что искренние намерения проявляются на лице сразу, а фальшивые — словно в замедленной съемке.

— Задавая человеку вопрос, который подразумевает ответ «да» или «нет», нужно наблюдать за его реакцией. Если говорит в положительном ключе, а сам отрицательно машет головой, то верить его словам не стоит, — рассказала Кутузова.

Психолог также отметила, что для подтверждения обмана необходим систематический анализ действий человека в разных обстоятельствах, учитывающий множество факторов, включая мимику, язык тела и даже особенности почерка, передает «Газета.ру».

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