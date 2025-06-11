Мужчины перечислили сексуальные опыты, которые не хотели бы повторить

Мужчины перечислили сексуальные опыты, которые, на их взгляд, не заслуживают повторения. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Один из авторов комментариев призвал не продолжать заниматься сексом с презервативом после эякуляции.

«Не позволяйте женщине сверху продолжать кататься на вас. Потому что эрекция спадет, презерватив сползет, а ваша сперма расплескается по всей ее вагине. Весь смысл презерватива теряется», — Jizzmachine8000, пользователь Reddit.

Другой мужчина порекомендовал следить за чистотой рук.

«Я нарезал острый перец кубиками, забыл тщательно помыть руки, а через пару часов помастурбировал. Теперь я одержимо чищу руки после приготовления еды», — CurablyIgnorant, пользователь Reddit.

Еще один пользователь посоветовал не повторять сюжет из порно и не обмазывать себя и партнершу взбитыми сливками.

«Кажется забавным, пока не понимаешь, что до конца акта будешь чувствовать запах теплого молока», — guitarnowski, пользователь Reddit.

Ранее мужчины вспомнили о секс-партнершах, выбор которых до сих пор кажется им неожиданным. Некоторые пользователи рассказали, что занимались сексом как будто назло бывшим партнершам.