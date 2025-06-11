Какие чувства вызывает у мужчин собственный низкий рост

Низкий рост, согласно исследованию, часто вызывает у обладателей зависть, ревность и злость.

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Чем ниже мужчина, тем, по мнению ученых, сильнее у него выражены ревность и зависть, а также склонность к соперничеству.

Всё из-за внутреннего недовольства ростом, объясняют исследователи. Из-за этого возникают ощущения, что «он менее доминирующий» в обществе.

Подобные ощущения, в свою очередь, влияют не только на поведение, но и на психическое состояние, вызывая тревожность, раздражительность и агрессию.