Специалист объяснил, почему люди стали реже ходить к психологам

На рынок приходит больше людей без профильного образования — это подрывает авторитет профессии.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

«Испорчено поле в том смысле, что бывают неудачные контакты с психологами. Психологами стало большое количество людей, которые даже не имеют высшего образования в психологии. Они закончили разного рода курсы, профессиональную переподготовку, повышение квалификации, тренинги. Если человек успешен в своей деятельности, то и такая образовательная траектория может сгодиться. Но мы же не допускаем врачей без высшего образования к пациентам, а психологов почему-то допускаем».

Ранее специалисты сообщили о снижении интереса граждан к онлайн-сервисам с психологами. За год показатели сократились на 19%, подсчитали в платёжной системе T-Pay. Объём трат на их услуги уменьшился на 10% год к году.

Согласно «Чек индексу» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—мае этого года спрос на услуги психологов и профильных центров в целом потерял 5% год к году.

CEO психологической платформы Alter Рамиль Альшин заявил, что рост рынка онлайн-сервисов психологической помощи замедлился.

В сервисе «Ясно» «Ъ» пояснили, что в первом квартале 2025 года спрос на услуги психологов был стабильным, но уже в апреле темпы его роста начали снижаться.