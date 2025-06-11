Психолог оценил формат отношений «вместе, но раздельно»

Психолог Розов оценил формат отношений «вместе, но раздельно»
Психотерапевт Виктор Розов рассказал о новой модели семейных отношений - «разделенной семье», когда партнеры любят друг друга, встречаются, но живут в разных квартирах не из-за ссор, а из-за удобства. Свое мнение эксперт высказал в интервью изданию «Южный Федеральный».
Розов отметил, что люди стали больше ценить личное пространство, независимость, возможность не переделывать себя под партнёра.
Почему люди выбирают «разделенную семью»:
- Нежелание терять себя в отношениях.
- Выбор между карьерой и совместным бытом.
- Страх повторения ошибок после развода.
Сложности «разделенной семьи»:
- Дети: определение места жительства ребенка, чередование родителей.
- Ревность и доверие: долгие разлуки, спонтанные решения.
- Финансы: содержание двух домов, распределение расходов.
- Старость: уход за больным партнером, принятие решений в кризисных ситуациях.
В интервью порталу Южный Федеральный, Розов также предположил, что через 20 лет «жить отдельно, но быть вместе» может стать обычным делом, как гражданский брак сегодня.
Напомним, ранее мы писали о том, поможет ли психолог парам, решившимся на развод.
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