Психолог оценил формат отношений «вместе, но раздельно»

Психотерапевт Виктор Розов рассказал о новой модели семейных отношений - «разделенной семье», когда партнеры любят друг друга, встречаются, но живут в разных квартирах не из-за ссор, а из-за удобства. Свое мнение эксперт высказал в интервью изданию «Южный Федеральный».

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Розов отметил, что люди стали больше ценить личное пространство, независимость, возможность не переделывать себя под партнёра.

Почему люди выбирают «разделенную семью»:

Нежелание терять себя в отношениях.

Выбор между карьерой и совместным бытом.

Страх повторения ошибок после развода.

Сложности «разделенной семьи»:

Дети: определение места жительства ребенка, чередование родителей.

Ревность и доверие: долгие разлуки, спонтанные решения.

Финансы: содержание двух домов, распределение расходов.

Старость: уход за больным партнером, принятие решений в кризисных ситуациях.

В интервью порталу Южный Федеральный, Розов также предположил, что через 20 лет «жить отдельно, но быть вместе» может стать обычным делом, как гражданский брак сегодня.

Напомним, ранее мы писали о том, поможет ли психолог парам, решившимся на развод.

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