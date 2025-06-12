Как жизнь в городе влияет на музыкальные вкусы

По словам Ли, в двадцать лет люди обычно покидают дом и знакомятся с новыми людьми, а также имеют время и интерес для исследований. После 30 обязанности растут, свободное время сокращается, и собранные в юности плейлисты словно застывают без каких бы то ни было изменений.

© Naukatv.ru

Но исследование показывает, что пятидесятилетние все еще охватывают гораздо более широкий спектр, чем большинство подростков. Возможно, они начинают возвращаться к исполнителям и песням из своей молодости — а также похожей музыке.

Чтобы объяснить разницу в привычках прослушивания в больших городах, составили подробный демографический портрет каждого города, охватывающий все — от возраста, дохода и доли иммигрантов до среднего количества друзей в соцсетях и числа ближайших музыкальных площадок. С помощью вычислительных моделей, учитывающих все эти факторы, исследователи пришли к выводу, что музыкальному разнообразию способствует демографическое смешение в городах, особенно крупных — но это не вся картина. Частично различия в привычках прослушивания могут быть обусловлены нехваткой культурных ресурсов в провинции.