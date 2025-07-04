Почему здоровая любовь кажется скучной

Если вы хотя бы раз ловили себя на мыслях о том, что вам слишком спокойно и скучно с мужчиной, то добро пожаловать в реальность, где здоровые отношения часто воспринимаются как скучные. Почему здоровые отношения и отсутствие американских горок для вашей психики — это нормально, рассказала "Рамблеру" психолог Евгения Александрова.

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Почему мы путаем любовь с эмоциональными качелями

Нас учили, что любовь — это буря, взрыв, бешеное сердцебиение и бессонные ночи. Где страсть — это боль, ревность — доказательство чувств, а слёзы после ссор — почти романтика. И вот, когда на горизонте появляется мужчина, с которым спокойно, — что-то внутри начинает протестовать. Где вспышки? Где драма? Где эта мучительная неизвестность, от которой захватывает дух? Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

Первая причина

Потому что нас на этом воспитали. Фильмы, сериалы, книги — все твердит одно: настоящая любовь — это когда сложно. Когда вначале он холоден, потом резко влюбляется. Когда ты страдаешь, но терпишь. Эмоции в этот момент на пике, а рассудок выключается. Так формируется зависимость от интенсивности, а не от искренности. Мы не влюбляемся, мы подсаживаемся. На адреналин. На тревогу. На погоню за вниманием. На надежду, что завтра он будет «другим». Это вызывает эйфорию и выгорание.

Вторая причина

Такие эмоции, ругань, переживания — это как доказательство любви от партнера. Если он яростно ревнует к каждому столбу — он меня любит. Если он во время ссоры может разбить телевизор — он меня любит, ведь я вызываю дикие эмоции. Только это далеко не так. И вам срочно нужно понять и почувствовать, что такое настоящая любовь. Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

А что если любовь — это предсказуемо

Настоящая, здоровая любовь не вызывает прилива кортизола. Она не оставляет тебя ночью в слезах. Не заставляет гадать, где он и с кем. С мужчиной, который любит по-настоящему, ты не играешь. Ты просто живешь.

Скучно — это когда нет развития. А в здоровой любви развитие есть всегда: в общих целях, в глубине разговоров, в совместных планах.

Скучно — это когда нечего сказать. А с «нормальным» мужчиной разговоры не о том, кто кому не позвонил, а о том, как вместе построить что-то настоящее.

Скучно — это когда тебя не выбирают как женщину. И ты не можешь почувствовать себя в безопасности и не бояться завтрашнего дня.

И еще: с таким мужчиной ты не страдаешь от сомнений в собственной ценности. Не мучаешься вопросами, достойна ли ты любви. Потому что он рядом не ради игры, а потому что выбрал быть рядом. Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

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Что делать, если здоровая любовь кажется скучной

Осознайте, что спокойствие — это не пустота. Это ресурс. Это точка опоры, от которой можно отталкиваться и расти. Перестаньте искать драму. То, что вас не разрывает на части, — не значит, что это не любовь. Это значит, что вам больше не нужно страдать, чтобы чувствовать. Развивайте вкус к зрелым отношениям. Учитесь замечать ценность в простом: в заботе, в последовательности, в поступках, в умении быть рядом в сложных ситуациях.