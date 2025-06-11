Людям с аллергией на презервативы подсказали способ предохраняться

При аллергии на латексные презервативы важно выбрать альтернативные методы контрацепции и защиты от инфекций, передаваемых половым путем, заявила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. Альтернативный способ предохранения она подсказала в беседе с NEWS.ru.

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Она объяснила, что существуют менее аллергенные полиуретановые презервативы, которые тоньше и прочнее изделий из латекса, при этом они хорошо проводят тепло, однако требуют осторожного обращения, поскольку могут легко порваться при неправильном использовании. Также существуют изделия из полиизопрена, которые не вызывают аллергических реакций и сохраняют эластичность.

Кроме презервативов, напомнила Попова, существуют и другие способы защиты от нежелательной беременности: оральные контрацептивы, внутриматочная спираль, контрацептивный пластырь и контрацептивное кольцо. Однако эти методы не обеспечивают защиту от инфекций, передаваемых половым путем, заключила аллерголог.

Ранее врач Уно Вольпо заявил, что далеко не все мужчины правильно используют презерватив. Вольпо посоветовал перед использованием презерватива проверить его срок годности и целостность упаковки.