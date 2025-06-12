Психолог объяснила, почему люди заводят животных вместо ребенка

Сейчас все больше и больше людей ищут альтернативные варианты ведения семейного быта или отношений. Например, люди могут завести домашнего питомца вместо ребенка. Это обусловлено тремя самыми распространенными причинами: избеганием ответственности, страхом и неуверенностью в силах, а также с подготовкой к истинному отцовству и материнству. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

«Альтернатива ребенка в виде животных имеет множество причин. Во-первых, избегание ответственности, сохранение привычного личного и свободного уклада жизни, комфорт в персональном тайм-менеджменте. Ведь ребенок требует изменения жизни, перестройку бытовых, временных, финансовых и прочих укладов. А как мы меняем свои привычки – со сложностями и боем. Вторая причина может быть связана со страхом и неуверенностью в собственных силах. Здесь еще больше вариаций страхов и причин – от неуверенности в партнере, проблем со своими родителями до тревоги за будущее. А третья причина — это подготовка себя к ответственности, заботе и уходу, — в данной ситуации питомец сравним с «первой ступенью» материнства и отцовства», — рассказала Куликова.

При этом, по словам врача, не существуют определенные типы личностей или жизненных ситуаций, в которых выбор в пользу собаки более предпочтителен, нежели выбор в пользу ребенка.