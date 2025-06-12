Стоит ли всегда говорить партнеру правду

Говорить правду и ничего, кроме правды - может быть хорошо в зале суда, но, когда дело доходит до общения внутри пары, тут нужен немного другой подход. Всегда говорить голую, грубую правду - не обязательно здоровый способ общения. Как объясняет психолог и эксперт по отношениям Ева Гутьеррес:

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"Говорить правду без фильтров, без какой-либо осторожности, не принимая во внимание то, что чувствует другой человек, - это не честность, а форма эгоизма - извергать на других то, что вы думаете, не демонстрируя никакого сочувствия".

Открытое и искреннее общение необходимо для построения здоровых отношений, способных выдержать испытание временем: правильная форма общения в паре - та, в которой вы спрашиваете, слушаете, отвечаете, ведете переговоры для достижения договоренностей. Это ощущается как уверенность в том, что вы можете говорить с другим человеком о чем угодно, не боясь получить критику или вызвать негодование. Тем не менее, стремясь быть максимально честными, многие из нас забывают о своей эмоциональной ответственности и передают первое, что приходит им в голову, не думая о влиянии, которое их слова могут оказать на партнера.

Представьте, что партнер, обычно не склонный к приготовлению еды, приготовил ваше любимое блюдо, часами стоя у плиты. Наступает время обеда, вы пробуете блюдо и понимаете, что это, скажем так, не особенно хорошо. Когда он спрашивает ваше мнение, вы отвечаете, что это просто несъедобно, как вы думаете, что этот человек будет чувствовать? Здесь речь идет не о лжи, чтобы не навредить партнеру, а о том, чтобы поставить себя на место другого и подумать, прежде чем говорить.

Что скрывается за фразой “Я такой”

Многие люди общаются через искренность, обосновывая это фразой "Я такой", но, по сути, таким образом они скрывают высокую склонность к манипуляциям, принудительному контролю и пассивно-агрессивным чертам.

В этом случае их цель - просто причинить боль другому, пытаясь вызвать определенную реакцию, чтобы взять ситуацию под контроль. Подлинная искренность всегда несет в себе восстановительное и конструктивное намерение: ее цель - пробудить что-то позитивное и улучшить отношения. Как объясняет Мария Эсклапес, клинический психолог, терапевт для пар и сексолог:

"В отношениях мы должны быть искренними, но есть вещи, которые нельзя говорить, потому что, иначе мы не вносим положительного вклада в жизнь пары, а только причиняем страдания".

Как бороться с "искренним" партнером

Тут стоит поставить границы, как физические, так и эмоциональные, чтобы защитить наше благополучие. Они являются инструментом, с помощью которого мы можем блокировать определенные типы поведения.

Установите границы, если вам не нравится то, как ваш партнер общается с вами: причиняет боль, когда говорит все, что вздумается или что он не обращает внимания на влияние, которое его слова оказывают на вас. Если он продолжает общаться таким образом, стоит оценить, действительно ли необходимо иметь отношения с кем-то, кто игнорирует ваши чувства. То, что большинство из нас ищет в своем партнере, - это не абсолютная, крайняя честность без тормозов, а честность, сдерживаемая такими ценностями, как привязанность, доброта, принятие и любовь. Это чувство здоровых отношений, способных дарить благополучие и приятные эмоции.