Эксперт объяснила, почему профессия психолога окружена мифами

В современной России обращение к психологу стало привычной и уважаемой практикой. По словам доктора психологических наук, профессора Пироговского университета Веры Никишиной, в условиях социальной нестабильности интерес к ментальному здоровью значительно вырос.

В 1990-х в центре внимания были юристы и экономисты, а теперь — психологи. Обращение за психологической помощью перестало быть чем-то постыдным, наоборот — всё чаще становится знаком личной продвинутости.

На фоне высокого спроса появилось множество предложений, часто далеких от профессиональных стандартов. Никишина отмечает: настоящая работа психолога — это психодиагностика, коррекция и сопровождение в сложных жизненных ситуациях, а не гламурная медийность.

Профессор подчёркивает: чёткие границы между психологами, психиатрами и психотерапевтами существуют, но общество плохо их различает. Из-за этого в сфере ментального здоровья сохраняется высокая степень мифологизации, сообщает aif.ru.

Ранее психотерапевт Розов также перечислил плюсы и минусы «разделенной семьи». Кроме того, психолог выявила нестандартный фактор, вызывающий беспокойство у граждан России.