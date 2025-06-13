Почему многозадачность ухудшает продуктивность

Каждый день мы выполняем сотни разных задач, в том числе рабочих. Кажется, что это помогает успевать больше, но на деле это не так. При многозадачности фокус внимания постоянно ускользает, продуктивность снижается, а усталость нарастает.

© Ferra.ru

Так называемый синдром второй вкладки связан с работой памяти и внимания. Когда мы начинаем какое-то дело, мозг удерживает в памяти цели, факты, промежуточные шаги. Как только мы прерываем задачу и переключаемся на новую - в голове освобождается место для новых данных и информация о первом деле начинает стираться. При возвращении к ней приходится заново вспоминать, на чём мы остановились и что надо сделать. Чем чаще подобное происходит - тем сложнее нам удерживать внимание. В результате к концу дня усталость возникает не из-за самих задач, а из-за постоянного переключения между ними.

Проблема синдрома второй вкладки заключается в том, что со временем переключение между задачами меняет характер работы мозга. Во-первых, мы менее глубоко анализируем информацию. «Обрывочные» знания при этом быстрее забываются, хуже запоминаются и не дают прочных навыков.

Во-вторых, из-за многозадачности усиливается внутренняя нервозность. Со временем у человека возникает ощущение, что мозг постоянно активен и не может расслабиться.

В-третьих, качество решений тоже страдает из-за множества задач. То есть мы можем забывать мелкие детали, неправильно расставлять приоритеты и т.п.