Психолог рассказал, от кого следует «держаться подальше» на работе

Сотрудники с зависимостями и чрезмерными амбициями могут вредить общему делу.

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В деловой среде контактов с ними рекомендуется избегать, отметила Мария Манина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«От кого на работе следует держаться подальше, перейти в другой отдел. Например, человек, у которого есть какие-либо зависимости, и он сам себе на самом деле не принадлежит. Это могут быть вещества, алкоголь, азартные игры. Такой человек весь рабочий день думает не о том, как быть частью команды или как улучшить бизнес, он думает о том, как соединиться со своей зависимостью. Следующее: чрезмерные личные амбиции. Когда человек сильно зациклен на себе, тогда его бизнес-решения в силу именно своей выгоды могут вредить общему делу и предприятию. Он игнорирует мнения своих коллег, партнёров. Важно, чтобы амбиции были разумными и не застилали глаза человеку».

Ранее психолог рассказала, как лучше признаться в симпатии к коллеге. Это нужно делать «мягко и интеллигентно». Речь идёт о ситуациях, когда понравившийся человек не состоит в отношениях, подчеркнула Мария Манина.