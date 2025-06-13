Демограф объяснил снижение рождаемости при росте уровня жизни

Запросы людей растут быстрее, чем их возможности.

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Рождаемость в бедных странах выше, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков.

«С точки зрения логики, всё это выглядит удивительным, потому что уровень жизненного проявления сейчас выше, чем когда-либо. И при этом людям сложнее содержать детей. То есть вопрос не в уровне жизни, не в удовлетворении каких-то социальных благ, а в возросшем запросе. То есть запросы растут быстрее, чем растут материальные возможности. Если мы посмотрим с высокой рождаемостью страны на планете — это Чад, Нигер, Афганистан. То есть страны явно беднейшие. И в то же время, наименьшая рождаемость — это Южная Корея, Гонконг, Сингапур. То есть чем лучше мы живем, тем меньше мы рожаем. Баланс найти нелегко будет, это целая серия вызовов, которая связана не только с внутренними установками людей, их идеалов, а ещё с их способностью создать семью, то есть пожертвовать собственным эго ради общего "мы"».

Ранее в ООН заявили, что общемировые темпы рождаемости упали до беспрецедентного уровня. Миллионы жителей планеты не могут завести детей из-за экономических и социальных проблем, говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).