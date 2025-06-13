Ученые рассказали, чем женская привлекательность отличается от мужской

Ученые из Каролинского института в Швеции и университетов других стран пришли к выводу, что как мужчины, так и женщины считают женские лица в целом привлекательнее мужских.

Психологи попросили добровольцев оценить фотографии 11 тысяч мужчин и женщин.

Авторы работы пришли к выводу, что привлекательность женщин усиливалась отсутствием "угловатости" и округлыми линиями. В среднем привлекательность женщин оценивалась выше, чем мужская, как женщинами, так и мужчинами.

Женщин считают красивее мужчин почти во всех из 50 стран, откуда были респонденты.