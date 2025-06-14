В России выступили против женственных мужчин: что не так с фембоями

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала Госдуму признать фембоев деструктивным движением. Об этом она рассказала РИА Новости.

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«Движение фембой представляет собой субкультуру, в которой мужчины (обычно до 25 лет) выражают женственность в одежде, поведении и образе, не отрицают своей мужской идентичности, но предпочитают женственные черты и стиль», — описала нежелательное по ее мнению движение Волынец.

По ее словам, эта субкультура разрушает традиционные ценности и способствует распространению пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также ведет к дестабилизации личности.

«Фембой-культура ломает традиционные мужские роли и может способствовать неверному представлению у подростков понимания роли мужчин и женщин в обществе и затрудняет формирование четких социальных ролей», — заявила она.

По словам Волынец, размывание гендерных норм представляет угрозу традиционным семейным ценностям и духовно-нравственным устоям.

До этого силовики провели рейд в московском ЛГБТ-клубе «Три обезьяны».